Без Сум и Черновцов: В АП рассказали о визитах Порошенко за границу и в регионы

Президент совершил в прошлом году 68 рабочих поездок, 20 из них - за пределы Украины.

Порошенко в 2018 году летал в 68 командировок president.gov.ua

Читай также: Порошенко подписал закон об изменениях в Бюджетный кодекс

Президент Петр Порошенко совершил 20 визитов за границу и 48 поездок в регионы Украины в 2018 году. Об этом сообщили в Администрации президента, передают Украинские Новости.

Всего президент посетил 14 иностранных государств и 21 область Украины, говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что Порошенко совершил два государственных загранвизита, три официальных и 15 рабочих.

Читай также: Порошенко в 2018 году получил в 82 раза больше, чем в 2017

В частности, в марте президент летал в Кувейт и Катар в марте (госвизиты). Официальные визиты он совершил в Испанию в июне, в Сербию в июле и в Турцию - в ноябре.

Порошенко совершил 20 визитов за границу в 14 стран ukranews.com

Порошенко проигнорировал Сумскую, Полтавскую и Черновицкую области в 2018 году ukranews.com

Рабочие визиты были совершены в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, в Давос в Швейцарии для участия во Всемирном экономическом форуме и в Мюнхен Германии – для участия в ежегодной конференции по безопасности.

Читай также: Два миллиона украинцев путешествовали с помощью безвиза – Порошенко

В Германии Порошенко также посещал Берлин и Ахен для трехсторонней встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Кроме того, президент дважды посещал в рабочем порядке Турцию для встреч с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и вселенским патриархом Варфоломеем.

Порошенко трижды посещал Брюссель в Бельгии для участия в двадцатом саммите “Украина – ЕС“, саммите НАТО и заседании Европейского Совета. Помимо этого, президент летал в Париж во Франции, в Хельсинки в Финляндии, в Вену в Австрии, в Вильнюс в Литве и Гомель в Беларуси.

Читай также: Порошенко озвучил новые приоритеты в торговле с ЕС

В Украине Порошенко шесть раз посещал Львовскую область, пять раз - Донецкую, четыре раза - Киевскую и Одесскую области, трижды - Винницкую, Днепропетровскую, Хмельницкую и Житомирскую области.

Дважды президент побывал в Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Николаевской областях, по одной поездке - в остальных областях, кроме Сумской, Полтавской и Черновицкой. В Полтавскую и Черновицкую область президент не ездил также и в 2017 году.

Читай также: Сколько Порошенко и сотрудники АП заработали в ноябре: Инфографика

Напомним, ранее президент Петр Порошенко сообщил о макрофинансовой стабилизации ситуации в Украине.