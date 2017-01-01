ВОО "Честное слово": Информационную атаку на ректора КПИ мог организовать Садовый

Участие в дестабилизации деятельности ведущих университетов Украины принимают политики, которые претендуют на лидерство всеукраинского масштаба, в частности, кандидат в президенты и мэр Львова Андрей Садовый.

Об этом 10 января 2018 года на пресс-конференции на тему: “Риски и вызовы качества жизни и образовательных процессов украинской современности“, которая состоялась в УНИАН, заявил председатель ВОО “Честное слово“ Владимир Омельчук, пишет znaj.ua.

“Недавно лидер объединения “Самопомощь“ Андрей Садовый предложил вывести украинские университеты в топ-500 мировых вузов. При этом, 12 октября 2018 года на телевизионном канале 24, львиная доля собственности которого (около 77%) принадлежит жене Андрея Садового - Екатерине Кит-Садовой, вышла телевизионная программа с совершенно безосновательными намеками на коррупцию среди руководства Национального технического университета КПИ. В частности, речь шла о коррупции в ходе строительства ЖК “Campus“ и ЖК “Shelter“ на территории универиситета. Руководство КПИ обратилось с иском в суд относительно распространения 24 каналом ложной информации об университете“, - отметил Омельчук.

Председатель ВОО “Честное слово“ отметил, что синхронно с выходом указанной телевизионной передачи на 24 канале, произошло попытка незаконного силового захвата кабинета ректора КПИ Михаила Згуровского группой вооруженных молодых во главе с депутатом Киевсовета от партии “Свобода“ Владимиром Назаренко. Впоследствии к провокациям против Згуровского присоединился еще один представитель ВО “Свобода“ - народный депутат Украины Юрий Левченко.

“О связи этих событий и их информационного сопровождения догадаться нетрудно. 19 октября года на 24 канале вышла в эфир вторая программа о ректоре КПИ, в которой журналисты обнародовали ложную информацию о якобы незадекларированной собственности семьи ректора, повторив уже озвученные обвинения в коррупции в адрес руководства КПИ. Однако, ни словом не упомянули о официальных объяснениях представителей КПИ, предоставленных после первого сюжета, который вышел на 24 канале. И это само по себе уже очень демонстративно, поскольку свидетельствует о желании канала обеспечить информационную поддержку наступлению против Киевского политехнического института“, - подчеркнул председатель ВОО “Честное слово“.

По словам Омельчука, 24 канал, которым владеет жена Андрея Садового, и вооруженных нападающих во главе с представителями ВО “Свобода“, объединил “кукловод “Свободы“ Игорь Кривецкий, “который очень не любит, когда его называют по криминальному прозвищу Пупс“.

“Именно так его назвали журналисты издания “Форпост“ в материале “Кукловод под боком Тягнибока. Игорь Кривецкий“. В свое время Пупс склонил лидера “Самопомощи“ к сотрудничеству постоянным давлением с помощью “ручного“ общественного объединения “Развитие Громады“, представители которого во Львове возглавляет Александр Веремеенко с уголовным прозвищем “Тимофей“, о чем в комментарии телеканалу ЗИК рассказала Елена Живко, председатель ВОО “Объединение добровольцев“. Сегодня Пупс не только тесно сотрудничает с лидером “Самопомощи“ в контексте деятельности собственной бизнес-империи во Львове, но и часто совместно решает политические вопросы местного и общегосударственного значения“, - подчеркнул представитель общественной организации.

Также Владимир Омельчук напомнил о скандале с аудиозаписями разговоров Андрея Садового, которые обнародовал народный депутат Игорь Мосийчук. На этих записях Садовый давал указания собирать компромат и готовить статьи для дискредитации Екатерины Гандзюк - активистки, на которую было совершено зверское нападение с использованием серной кислоты, после которого она умерла.

“Генеральная прокуратура Украины установила, что голос на аудиозаписи действительно принадлежит Андрею Садовому, а его слова можно расценить как оскорбления и угрозы Екатерине Гандзюк. Обращение народного депутата Игоря Мосийчука и аудиозапись было присоединено к уголовному производству. Поэтому, как это ни прискорбно, мы окончательно убеждаемся в том, что именно лидер объединения “Самопомощь“ Андрей Садовый давал указания по дискредитации руководства КПИ для дестабилизации работы университета посредством 24 канала. И целью такой дискредитации является отнюдь не вывод вуза в топ-500 в мировом рейтинге, а, скорее всего, попытки заставить руководство КПИ участвовать в грязных политических играх“, - резюмировал он.