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Три человека умерли из-за гриппа в Черниговской области

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Все погибшие самостоятельно лечились дома и были госпитализированы уже в тяжелом состоянии.
В Украине растет количество погибших от гриппа
В Украине растет количество погибших от гриппа
1news.zp.ua

За минувшие выходные в Черниговской области из-за осложнений от гриппа умерли три человека. Об этом в понедельник, 14 января, пишет УНИАН, ссылаясь на пресс-службу управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации.

Так, в Черниговской городской больницы №1 скончалась 32-летняя женщина. По предварительным данным, она была врачом и работала за границей, приехала из России к родственникам и заболела. Больше недели лечилась дома.

В этой же больнице от вирусной пневмонии в результате гриппа умер 60-летний мужчина. Отмечается, что он поздно обратился за медицинской помощью. 

Еще одна больная - 48-летняя женщина - скончалась в Городнянской районной больнице. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. У женщин лабораторными анализами выделен штамм гриппа АH1N1, который относится к разновидностям свиного гриппа (пандемический).

Таком образом, на Черниговщине с начала нынешнего эпидсезона зафиксировано семь летальных случаев из-за осложнений, вызванных вирусными заболеваниями.

В целом по области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 8,6%. Превышение эпидемического уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Боровичском, Варвинском, Корюковском, Менском, Нежинском, Сосницком районах, г. Прилуки и Чернигов.

Ранее сообщалось, что с начала года в Киеве от гриппа умерли три человека. Во всех трех случаях заболевшие слишком поздно обратились за медицинской помощью.

По состоянию на 10 января в Украине с начала этого эпидемиологического сезона от гриппа умерли 13 человек.

 

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Теги: смерть, грипп, эпидемия грипп, Черниговская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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navigator2    14.01.2019, 19:58
Оценка:  0
navigator2
закаляйтеся і не хворійте
ВосставшийИзБана    14.01.2019, 19:07
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
В Киеве врач умер от гриппа, тут тоже. Что за врачи у нас? Стоит ли к ним идти? Хотя к этим уже точно никто не пойдет.
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