ВУЗы Украины необоснованно завышают цены на обучение - Госаудитслужба

Стоимость высшего образования в Украине постоянно растет, ежегодно увеличиваясь примерно на 10%.

Проверка Государственной аудиторской службы показала, что многие учреждения высшего образования в Украине необоснованно завышают стоимость обучения для студентов. Об этом во вторник, 15 января, сообщает пресс-служба Госаудита.

По данным ведомства, за период с 2014 по 2018 годы стоимость высшего образования в Украине в среднем ежегодно увеличивается на 10%. В то же время отмечается, что за период с 2007 по 2013 год цена обучения в ВУЗах практически не менялась.

В Госаудитслужбе обратили внимание и на большой разрыв в стоимости обучения между разными учреждениями высшего образования с одинаковой степенью аккредитации. Цена в зависимости от региона Украины может отличаться в два-три раза.

Также установлены факты предоставления ВУЗами документально не зафиксированных льгот по платному обучению для отдельных студентов.

В сообщении также отмечено, что ВУЗы Украины необоснованно завышают стоимость обучения на популярных специальностях и занижают на непопулярных. Таким образом, средняя цена получается на уровне себестоимости.

При этом в Госаудите обратили внимание, что определить реальную себестоимость обучения в ВУЗах по отдельным специальностям также затруднительно.

Как сообщалось, в Министерстве образования утвердили условия вступления в учреждения высшего образования на 2019 год.

Напомним, в Украине сократилось число ВУЗов.

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