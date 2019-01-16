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В Минобороны назвали количество дезертиров

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На заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны обсудили законопроект, который поможет доукомплектовать ВСУ.
Дезертиров исключат из численности ВСУ
Дезертиров исключат из численности ВСУ
2000.ua

В Украине насчитывается 9300 дезертиров. Об этом во время доклада на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны сообщил первый заместитель министра обороны Иван Руснак, пишет УНИАН в среду, 16 января.

Так, комментируя законопроект №9454, он заметил, что документом предлагается ввести понятие "приостановление военной службы".

"Это связано с тем, что на сегодняшний день 9268 человек дезертировали из Вооруженных сил Украины. Поэтому это понятие будет применено к лицам, которые самовольно покинули воинскую часть, дезертировали с военной службы или добровольно сдались в плен", - сказал первый замминистра.

По его словам, такие военнослужащие будут признаны как не исполняющие свои военные обязанности, и будут исключены из численности ВСУ.

Как сообщалось, в течение 2014-2018 годов следователями военных прокуратур направлено в суд 11292 обвинительных актов за дезертирство и уклонение от службы.

Также ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что каждый год военные совершают около 20 тысяч преступлений.

 

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Теги: Минобороны, Рада, Верховная Рада, военные, ВСУ, дезертиры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
barakuda*777    16.01.2019, 18:59
Оценка:  0
barakuda*777
Теперь у нас официально будет штрафбат?
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