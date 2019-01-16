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Грузовик ВСУ попал под обстрел: 10 раненых

Комментариев: 0
Под обстрел попал военный грузовик 72 ОМБР на восточной окраине поселка Троицкое, сообщили в штабе ООС.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных
Пресс-центр штаба АТО / Facebook

На окраине поселка Троицкое в Луганской области под обстрел сепаратистов попал грузовик с украинскими военными. Ранения и травмы получили 10 бойцов, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 16 января.

По данным военных, под обстрел из ПТРК попал грузовик 72 ОМБР на восточной окраине Троицкого, в результате были ранены пять военнослужащих и еще пять получили травмы – акубаротравмы.

"Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает", – отметили в штабе.

Также сообщается, что всего с начала нынешних суток было зафиксировано четыре вражеских обстрела. Сепаратисты вели огонь из автоматических гранатометов вблизи Пивденного, из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Чермалыка и из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра вблизи Новоселовки Второй.

В штабе заверили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
 
Напомним, 15 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий был ранен один военный.

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Теги: донбасс, обстрел, ранение, ВСУ, пострадавшие, новости Донбасса, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    16.01.2019, 19:29
Оценка:  0
Антибес
В подобный грузовик без проблем вмещается взвод бойцов(30 человек).При прямом попадании ракеты из ПТРК грузовик гарантированно загорается и взрывается.10 раненых значит,а остальные?Потерь нет?))))))))))
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