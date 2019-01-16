Грузовик ВСУ попал под обстрел: 10 раненых
На окраине поселка Троицкое в Луганской области под обстрел сепаратистов попал грузовик с украинскими военными. Ранения и травмы получили 10 бойцов, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 16 января.
По данным военных, под обстрел из ПТРК попал грузовик 72 ОМБР на восточной окраине Троицкого, в результате были ранены пять военнослужащих и еще пять получили травмы – акубаротравмы.
"Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь и эвакуированы в лечебные учреждения. Их жизни ничего не угрожает", – отметили в штабе.
Также сообщается, что всего с начала нынешних суток было зафиксировано четыре вражеских обстрела. Сепаратисты вели огонь из автоматических гранатометов вблизи Пивденного, из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Чермалыка и из запрещенных Минскими соглашениями минометов 82-го калибра вблизи Новоселовки Второй.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet