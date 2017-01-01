Гройсман назвал приоритеты Кабмина в 2019 году

В числе главных направлений работы правительства на нынешний год - экономическое развитие, безопасность и усиление борьбы с коррупцией.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал приоритеты работы Кабмина на 2019 год. Об этом он заявил на традиционной встрече президента Украины Петра Порошенко с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине вечером в среду, 16 января, передает Интерфакс-Украина.

"Мы определили приоритеты - экономическое развитие, развитие человеческого капитала, безопасность и оборона, энергонезависимость, антикоррупционные меры. Это те приоритеты, которые будут делать Украину сильной", - отметил Гройсман.

Премьер-министр подчеркнул, что в 2019 году в полном объеме будет финансироваться сектор безопасности и обороны, запланировано повышение зарплат и модернизация армии.

По его словам, предусмотрены инвестиции ресурсов в энергоэффективность, социальные программы, монетизацию субсидий, продолжение программы Доступные лекарства.

"С июля запускаем бесплатную систему медицинских исследований. Мы продолжим масштабное строительство дорог, поддержку АПК - фермеров и сельхозмашиностроения, продолжим внедрение новой украинской школы", – указал премьер.

Он заверил, что все, заработанное экономикой, "будем отдавать людям".

Напомним, в конце декабря 2018 года Гройсман назвал главной стратегической целью правительства избавление страны от внешних кредитов.

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