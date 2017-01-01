В Запорожье произошел пожар на абразивном комбинате

В производственном помещении ЗАО Запорожский абразивный комбинат загорелась маслоохладительная система.

В Запорожье произошел пожар на территории ЗАО Запорожский абразивный комбинат. Об этом в четверг, 17 января, сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС в Запорожской области.

В частности, указано, что огонь охватил производственное помещение.

"Спасатели предотвратили распространение пламени на соседние помещения предприятия и через десять минут ликвидировали огонь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что причиной пожара стало возгорание маслоохладительной системы производственного участка предприятия.

Ранее во Львовской области в селе Ставчаны Пустомытовского района загорелось предприятие по производству подсолнечного масла.

Также сообщалось, что в Николаеве в одном из цехов на территории верфи случился пожар на судне.

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