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В Запорожье произошел пожар на абразивном комбинате

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В производственном помещении ЗАО Запорожский абразивный комбинат загорелась маслоохладительная система.
На территории ЗАО Запорожский абразивный комбинат произошло возгорание
На территории ЗАО Запорожский абразивный комбинат произошло возгорание
life.zp.ua

В Запорожье произошел пожар на территории ЗАО Запорожский абразивный комбинат. Об этом в четверг, 17 января, сообщает пресс-центр Главного управления ГСЧС в Запорожской области.

В частности, указано, что огонь охватил производственное помещение.

"Спасатели предотвратили распространение пламени на соседние помещения предприятия и через десять минут ликвидировали огонь", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе расследования было установлено, что причиной пожара стало возгорание маслоохладительной системы производственного участка предприятия.

Ранее во Львовской области в селе Ставчаны Пустомытовского района загорелось предприятие по производству подсолнечного масла.

Также сообщалось, что в Николаеве в одном из цехов на территории верфи случился пожар на судне.

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Теги: Запорожье, завод, предприятие, огонь, пожар, возгорание, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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