Юрий Бойко подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты

Первый из лидеров президентской гонки: Юрий Бойко подал документы для регистрации в ЦИК .

Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Украины Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах президента Украины. После подачи документов, отвечая на вопросы журналистов, Юрий Бойко заявил, что главным для него является вернуть мир в страну, защитить простых людей от беспредела нынешнего режима и остановить социальную катастрофу.



«За пять лет Украина превратилась в одну из самых бедных европейских стран. Мы потеряли территории, людей, экономический и промышленный потенциал. Бездействие губительно для Украины. Мы можем потерять страну. Я осознаю всю меру ответственности и готов бороться за лучшее будущее для Украины. Люди хотят мира, нормальной жизни, достойных зарплат и пенсий. Этот режим разделяет страну, мы ее собираем и объединяем», – сказал Юрий Бойко.



Политик подчеркнул, что многие общественные организации и представители политических сил поддержали его кандидатуру в качестве кандидата в президенты и что у него есть команда профессиональных управленцев, знающих, как вывести Украину из кризиса.



«Со мной ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ и огромное количество общественных организаций – чернобыльцы, ветераны, пенсионеры и многие другие – которые оказали мне свою поддержку», – отметил Юрий Бойко.



Отвечая на вопрос, почему он идет на выборы самовыдвиженцем, кандидат в президенты сказал, что подобный шаг был сделан с целью избежать любых возможных провокаций режима в отношении оппозиции.



«Власть понимает, что мы представляем серьезную силу, и боится нас, она вместе с нашими конкурентами использует все свои ресурсы, чтобы помешать нам участвовать в выборах. Но мы не боимся этого. Форма выдвижения не имеет значения. Я уверен в нашей общей победе. Мы вернем людям достойную жизнь, а Украину – на путь мира и развития», – подчеркнул Юрий Бойко.



В ЦИК вместе с кандидатом пришли народные депутаты, представители общественных организаций и активисты.