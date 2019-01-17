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Юрий Бойко подал документы в ЦИК на регистрацию кандидатом в президенты

Комментариев: 1
Первый из лидеров президентской гонки: Юрий Бойко подал документы для регистрации в ЦИК .
В ЦИК вместе с кандидатом пришли народные депутаты, представители общественных организаций и активисты
В ЦИК вместе с кандидатом пришли народные депутаты, представители общественных организаций и активисты
depositphotos.com

Основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ, народный депутат Украины Юрий Бойко подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах президента Украины. После подачи документов, отвечая на вопросы журналистов, Юрий Бойко заявил, что главным для него является вернуть мир в страну, защитить простых людей от беспредела нынешнего режима и остановить социальную катастрофу. 

«За пять лет Украина превратилась в одну из самых бедных европейских стран. Мы потеряли территории, людей, экономический и промышленный потенциал. Бездействие губительно для Украины. Мы можем потерять страну. Я осознаю всю меру ответственности и готов бороться за лучшее будущее для Украины. Люди хотят мира, нормальной жизни, достойных зарплат и пенсий. Этот режим разделяет страну, мы ее собираем и объединяем», – сказал Юрий Бойко. 

Политик подчеркнул, что многие общественные организации и представители политических сил поддержали его кандидатуру в качестве кандидата в президенты и что у него есть команда профессиональных управленцев, знающих, как вывести Украину из кризиса. 

«Со мной ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ и огромное количество общественных организаций – чернобыльцы, ветераны, пенсионеры и многие другие – которые оказали мне свою поддержку», – отметил Юрий Бойко. 

Отвечая на вопрос, почему он идет на выборы самовыдвиженцем, кандидат в президенты сказал, что подобный шаг был сделан с целью избежать любых возможных провокаций режима в отношении оппозиции. 

«Власть понимает, что мы представляем серьезную силу, и боится нас, она вместе с нашими конкурентами использует все свои ресурсы, чтобы помешать нам участвовать в выборах. Но мы не боимся этого. Форма выдвижения не имеет значения. Я уверен в нашей общей победе. Мы вернем людям достойную жизнь, а Украину – на путь мира и развития», – подчеркнул Юрий Бойко. 

В ЦИК вместе с кандидатом пришли народные депутаты, представители общественных организаций и активисты. 

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Комментариев (1)
ПротивЛжи    17.01.2019, 20:58
Оценка:  -1
ПротивЛжи
Это лучше чем было до недавнего времени, враньё - что Бойко "Единый кандидат от оппозиции!". У нас в городе на Юго Украины, полно бигбордов этого "оппозиционера", все на украинском языке, в еврейской манере - "И вашим, и нашим", синий и белый цвет - типа потомки регионалов, желтый - но за Майдан!
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