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Суд арестовал выдворенную из России журналистку

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Депортированную из России журналистку Елену Бойко на два месяца отправили в следственный изолятор во Львове.
Заседание суда по делу журналистки Елены Бойко
Заседание суда по делу журналистки Елены Бойко
facebook.com/SBULviv

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца ранее выдворенной из России украинской журналистке Елене Бойко. Об этом сообщается на странице СБУ во Львовской области в Facebook 17 января.
 
"Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток", – говорится в сообщении.
 
Напомним, 16 января украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) депортировали из России на территорию Украины. Также Бойко оштрафовали за незаконное пребывание в РФ. СБУ подозревает журналистку в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
 
В России Бойко известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу телеканалов. Сама журналистка утверждает, что ее уголовное преследование в Украине носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами.

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Теги: суд, Журналисты, арест, депортация украинцев
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Источник: korrespondent.net

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