Суд арестовал выдворенную из России журналистку

Депортированную из России журналистку Елену Бойко на два месяца отправили в следственный изолятор во Львове.



Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца ранее выдворенной из России украинской журналистке Елене Бойко. Об этом сообщается на странице СБУ во Львовской области в Facebook 17 января.



"Антиукраинской пропагандистке Елене Бойко избрана мера пресечения – содержание под стражей на 60 суток", – говорится в сообщении.



В России Бойко известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу телеканалов. Сама журналистка утверждает, что ее уголовное преследование в Украине носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами.

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