Украина инициировала внесение в наследие ЮНЕСКО еще одного объекта

В наследие ЮНЕСКО могут внести еще один украинский объект: Белгород-Днестровскую (Аккерманскую) крепость.

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО во главе с заместителем главы МИД Сергеем Кислицей начала рассмотрение номинационной заявки на включение Аккерманской крепости в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

"Аккерманская крепость заслуживает того, чтобы стать частью мировой туристической сети. Специалисты готовили пакет документов еще с осени 2017 года, а сегодня номинационную заявку рассматривают участники тематического заседания Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. Мы стремимся сохранить исторический памятник и привлечь еще больше туристов и исследовательских миссий", - отметила замглавы ОГА Светлана Шаталова.

В частности, авторы номинационной заявки акцентировали, что уникальность Аккерманской крепости заключается в сочетании части античного города Тира с шедевром европейского фортификационного искусства.

По мнению ученых, крепость соответствует, по меньшей мере, трем критериям ЮНЕСКО: объект отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей и развития градостроительства; достопримечательность является архитектурным ансамблем, иллюстрирующим важные этапы в истории человечества; также она связана с событиями и традициями.

В ОГА напомнили, что Белгород-Днестровская (Аккерманская) крепость - один из самых популярных туристических объектов юга Украины.

Известно, что рабочая группа, которая сформировала и утвердила номинационную заявку на внесение крепости в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, была создана в ноябре 2017 года.

Большинство историков считают основателями крепости генуэзцев, пришедших в Причерноморье в XIII веке. Средневековая крепость превосходит своими размерами все подобные фортификационные сооружения Украины. Периметр ее стен составляет 2,5 км, а общая площадь - более 9 га. Толщина стен колеблется от 1,5 до 5 м, а высота стен и башен - от 5 до 15 м. С севера крепостные стены почти вплотную подступают к Днестровскому лиману, а с остальных трех сторон крепость окружает ров, современная глубина которого достигает 13-14 метров.

Ранее на 42-й сессии комитет всемирного наследия рассмотрел включение в список ЮНЕСКО новых объектов.

Также сообщалось, что Украина передала ЮНЕСКО рассекреченный архив о Чернобыле.

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