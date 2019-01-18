Жителя Одесской области посадили на три года за кражу кролика

Мужчина украл домашнее животное у своей соседки. Ситуацию усугубили его неоднократные судимости.

За кражу кролика мужчину посадили на три года nashi-kroliki.com

В Одесской области 32-летнему мужчине, который проник в чужой двор и вынес кролика, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В полицию обратилась жительница одного из сел Белгород-Днестровского района с сообщением о том, что ночью из ее хозяйства кто-то украл кролика.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что кражу совершил неоднократно судимый односельчанин.

"Имея неснятую и непогашенную судимость за имущественные преступления, мужчина так и не сделал для себя должных выводов и совершил очередное правонарушение. В свое оправдание подозреваемый пояснил, что похищенную животное продал, чтобы таким образом решить свои материальные проблемы", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Обвинительный акт с материалами дела был направлен в суд. Суд признал фигуранта виновным в совершении уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине. Интерпол разыскивал мужчину с 1999 года. Он совершил умышленное убийство в Италии. Суд заочно приговорил его почти до 25 лет лишения свободы.

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