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Жителя Одесской области посадили на три года за кражу кролика

Комментариев: 5
Мужчина украл домашнее животное у своей соседки. Ситуацию усугубили его неоднократные судимости.
За кражу кролика мужчину посадили на три года
За кражу кролика мужчину посадили на три года
nashi-kroliki.com

В Одесской области 32-летнему мужчине, который проник в чужой двор и вынес кролика, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В полицию обратилась жительница одного из сел Белгород-Днестровского района с сообщением о том, что ночью из ее хозяйства кто-то украл кролика.

В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что кражу совершил неоднократно судимый односельчанин.

"Имея неснятую и непогашенную судимость за имущественные преступления, мужчина так и не сделал для себя должных выводов и совершил очередное правонарушение. В свое оправдание подозреваемый пояснил, что похищенную животное продал, чтобы таким образом решить свои материальные проблемы", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.

Обвинительный акт с материалами дела был направлен в суд. Суд признал фигуранта виновным в совершении уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине. Интерпол разыскивал мужчину с 1999 года. Он совершил умышленное убийство в Италии. Суд заочно приговорил его почти до 25 лет лишения свободы.

 

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Теги: уголовное дело, арест, кролик, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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krolikoff_net    18.01.2019, 09:54
Оценка:  0
krolikoff_net
Кролик - священное животное. Похищение его жестоко наказывается.
П    18.01.2019, 09:47
Оценка:  +1
П
А укравшего 4 лярда восстановили в должности.
П    18.01.2019, 09:48
Оценка:  0
П
Просто с кролика поделиться нечем.
Кайдаш    18.01.2019, 09:40
Оценка:  +2
Кайдаш
Миллиард надо было п....ть. Тогда бы ещё и наградили.
krolikoff_net    18.01.2019, 09:54
Оценка:  0
krolikoff_net
Януковича что то никто не наградил, а тырил он как пылесос.
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