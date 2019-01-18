Жителя Одесской области посадили на три года за кражу кролика
В Одесской области 32-летнему мужчине, который проник в чужой двор и вынес кролика, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
В полицию обратилась жительница одного из сел Белгород-Днестровского района с сообщением о том, что ночью из ее хозяйства кто-то украл кролика.
В ходе досудебного следствия правоохранители установили, что кражу совершил неоднократно судимый односельчанин.
"Имея неснятую и непогашенную судимость за имущественные преступления, мужчина так и не сделал для себя должных выводов и совершил очередное правонарушение. В свое оправдание подозреваемый пояснил, что похищенную животное продал, чтобы таким образом решить свои материальные проблемы", - рассказал начальник Белгород-Днестровского отдела полиции Евгений Орлов.
Обвинительный акт с материалами дела был направлен в суд. Суд признал фигуранта виновным в совершении уголовного преступления.
Ранее сообщалось, что иностранца, который скрывался 20 лет, арестовали на Буковине. Интерпол разыскивал мужчину с 1999 года. Он совершил умышленное убийство в Италии. Суд заочно приговорил его почти до 25 лет лишения свободы.
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