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За 10 лет платежки выросли в 10 раз - Юлия Тимошенко присоединилась к популярному флешмоу

Комментариев: 5
За 10 лет платежки выросли в 10 раз - Юлия Тимошенко присоединилась к популярному флешмоу
Photo by Alexander Prokopenko

За 10 лет стоимость отопления для украинцев выросла в десять и более раз. На это на своей странице в Facebook обратила внимание Юлия Тимошенко, которая решила поддержать популярный флешмоб #10yearschallenge и выложила две платежки за коммунальные услуги.

“Квартира – одна и та же, двухкомнатная в Киеве. Сверху – за январь 2009-го, когда я была премьер-министром, снизу – за январь 2019-го, свежая. Сумма за отопление сейчас больше в пятнадцать раз! 69,60 грн против 1045,08 грн!“ - написала лидер “Батькивщины“.

Юлия Тимошенко предложила закрыть вечную тему ботов: “Как плохо было десять лет назад и насколько хорошо стало жить сейчас“. Политик призвала людей публиковать в соцсетях сравнения своих платежек.

“Ни в коем случае не злорадствую, просто привожу факты. Из людей делают нищих“, - отметила лидер “Батькивщины“.

Юлия Тимошенко заверила, что тарифы на коммунальные услуги - это первая проблема, за которую она вместе с командой безотлагательно возьмется сразу после президентских выборов.

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Комментариев (5)
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толян04    18.01.2019, 17:45
Оценка:  +2
толян04
воровка на доверии по кличке кицюндер,начинает очередной проезд по ушам лохам.
krolikoff_net    18.01.2019, 17:44
Оценка:  +3
krolikoff_net
Вона забыла свой газовый контракт с кремлем Газ одни движением ее руки подорожал на 750% ! На 750% если кто забыл. . В долларовом эквиваленте цена всего в два раза повысилась на приведенных платежках.
WTF2wtf    18.01.2019, 17:42
Оценка:  +4
WTF2wtf
Можно сказать, что она была одним из главных основателей этого "флэшмоба" по повышению тарифов, хихикая подписав пресловутый газовый контракт с Ботоксом.
krolikoff_net    18.01.2019, 17:46
Оценка:  0
krolikoff_net
Контракт был таким ржачным, что Ющенко дар речи потерял после его прочтения. На жирный откат Вона замахнулась в мультимиллиарднодолларовых исчислениях .
WTF2wtf    18.01.2019, 17:51
Оценка:  +1
WTF2wtf
Что там смешного?????
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