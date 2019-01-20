Вилкула официально выдвинули кандидатом в Президенты Украины

20 января в Запорожье прошел Форум за мир и развитие, объединивший более 5000 участников – представителей деловых, промышленных кругов, профсоюзов и работодателей страны, общественных деятелей. Это крупнейший подобный форум, начиная с 2012 года.

В ходе Форума участники высказались в поддержку народного депутата Александра Вилкула как единого кандидата от оппозиционных и миролюбивых сил Украины на предстоящих президентских выборах.

В своем выступлении на Форуме Александр Вилкул остановился на своем видении изменений, необходимых Украине. В частности, он акцентировал внимание на четырех шагах, которые должны привести Украину к успеху и на которых должна сосредоточиться власть сразу после президентских выборов: мир, новая Конституция, экономический рост и социально ощутимые результаты экономического развития.

Во время выступления Вилкул сказал: "Наша победа на выборах – это победа Украины над коррупцией и преступностью. Это победа украинцев. Это возможность честному трудовому народу достойно жить в успешном государстве. Мы остановим войну, вернем долгожданный мир на нашу землю. Мы возродим экономику, где на первом месте будет человек труда. Создадим хорошие условия для детей с первых дней их жизни. А стариков окружим заслуженной заботой. Установим справедливые зарплаты и пенсии. В наших рядах не столько политики, сколько производственники – люди дела. Наша цель – строить и развивать. И мы будем строить и развивать. Вернем Украине былую славу, а людям достойную жизнь в мире и согласии".

Глава политсовета партии "Оппозиционный Блок – партия мира и развития" Борис Колесников сказал: "В Запорожье состоялся первый всеукраинский объединённый форум оппозиционных сил "Форум мира и развития". Он собрал лучших представителей промышленности нашей страны, и они поддержали выдвижение кандидатом в Президенты Украины моего коллеги и друга Александра Вилкула! Важнейшим пунктом нашей программы является превращение Украины в Парламентскую республику. Это принесло успех таким странам, как ФРГ и Италия. Можно также рассмотреть американскую модель с широкими полномочиями президента, но они все перерезаны правами штатов. Это – система "idiot proof" - защита от идиотов. Чтобы не строить такую сложную защиту от идиотов, их лучше не приводить во власть.

Мы приняли первый формат новой Конституции еще в 2016 году. Все политики и СМИ, которые будут предлагать схожие статьи, могут обратиться к первоисточнику, который есть на нашем сайте. Там все четко прописано: двухпалатный парламент, 150 депутатов. Наша цель не только в сокращении количества депутатов, а в том, чтобы передать полномочия местным советам. Если бы власть к нам прислушалась и предложила всем 25 субъектам то, что предлагаем мы, война бы уже давно закончилась".

Глава фракции Оппозиционного Блока в парламенте Вадим Новинский сказал: "Более 70% граждан Украины уверены, что главной задачей власти является прекращение войны и установление мира. Правящая команда всячески оправдывает невыполнение Минских соглашений и замораживание конфликта на Донбассе. Ей не доверяют свыше 80% граждан, люди не поддерживают введение военного положения и считают, что сейчас развитие государства движется в неправильном направлении. Украинцы хотят мира, а цели коалиционной власти противоположны ожиданиям народа. На смену ей должна прийти команда, способная реализовать главные запросы общества. Наша цель - прекратить и вооруженный конфликт на Донбассе, и все спровоцированные действующей властью конфликты в обществе – языковой, этнический, религиозный, идеологический"

Выступающие на форуме поддержали позицию Александра Вилкула, подчеркивая, что именно Александр Вилкул является реальным кандидатом от оппозиционных сил, обладающим необходимыми качествами характера, знаниями и опытом, способными объединить граждан и привести Украину к успеху.