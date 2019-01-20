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Новинский: Оппозиционный блок идет на выборы, чтобы установить мир и объединить общество

Комментариев: 7
Новинский: Оппозиционный блок идет на выборы, чтобы установить мир и объединить общество

"Более 70% граждан Украины уверены, что главной задачей власти является прекращение войны и установление мира. Правящая команда всячески оправдывает невыполнение Минских соглашений и замораживание конфликта на Донбассе. Ей не доверяют свыше 80% граждан, люди не поддерживают введение военного положения и считают, что сейчас развитие государства движется в неправильном направлении. Украинцы хотят мира, а цели коалиционной власти противоположны ожиданиям народа. На смену не оправдавшим надежды правителям должна прийти команда, способная реализовать главные запросы общества: прекратить войну и преодолеть бедность. Поэтому, осознавая ответственность за будущее Украины, ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выдвинул своего кандидата в президенты. Наша цель - прекратить и вооруженный конфликт на Донбассе, и все спровоцированные действующей властью конфликты в обществе – языковой, этнический, религиозный, идеологический. Наша политическая команда уверена, что необходимо объединять и развивать страну". Об этом заявил народный депутат Украины, глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в ВР Вадим Новинский, комментируя выдвижение кандидатом в президенты народного депутата Украины, члена фракции ОППОБЛОКА Александра Вилкула во время Первого всеукраинского Объединенного форума оппозиционных сил "За мир и развитие". 
"Наша цель – строить и развивать страну. И вернуть украинцам достойную жизнь".

Об этом заявил народный депутат Украины, кандидат в президенты от ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Александр Вилкул, обращаясь к участникам Форума "За мир и развитие". По его словам, Украине необходима новая индустриализация, возобновление экономики и создание новых рабочих мест.

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Комментариев (7)
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aprilin    20.01.2019, 18:49
Оценка:  +1
aprilin
...иди с миром отселя
vicinq    20.01.2019, 18:39
Оценка:  +6
vicinq
Запроданцы партия кремлевских халуев
weightless    20.01.2019, 18:37
Оценка:  +4
weightless
Гражданин Мухосранска товарищ Новинский собирается объединить общество,
то есть, судя по его тезисам, присоединить нас к Мухосранску
ВосставшийИзБана    20.01.2019, 18:23
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
"способная реализовать главные запросы общества: прекратить войну и преодолеть бедность"

Самый главный вопрос: каким образом?
СтальнаяКрыса    20.01.2019, 18:47
Оценка:  +5
СтальнаяКрыса
Сдать пукину все территории которые он планировал превратить в роворосию.
Ser7    20.01.2019, 18:05
Оценка:  +3
Ser7
https://ru.tsn.ua/video/video-nov ini/v-set-popalo-video-s-dneprope trovskoy-oga-gde-titushkam-razdav ali-ekipirovku.html
Ser7    20.01.2019, 17:55
Оценка:  +6
Ser7
В 2014 году в Обладминистрации Днепропетровска титушкам раздавали черенки от лопат.
Губернатором Вилкул тогда был.

Кто хочет видеть побольше титушек на улицах - можно проголосовать за него.

Голосуй за опаблок и титушки будут р\дом.
Все на выборы..
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