Тимошенко пытается завоевать молодежную аудиторию с помощью ботов в Instagram, - журналисты

Об этом пишут украинские блогеры, в частности Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook.

“В погоне за молодежной аудиторией Юлия Владимировна уже перепробовала разные приемы. И бегала с блогером в хипстерской шапочке, и добивает своей рекламой детский Ютюб, но популярности в этом сегменте ей это не принесло нисколько. Среди молодежи Тимошенко, как и ранее, абсолютно непопулярна. Видимо поэтому ее штаб решил зайти на чисто молодежную аудиторию и хайпануть в инсте) Но сделали они это как обычно шаблонно и примитивно, накрутив свежеиспеченную страницу рекламными ботами низкого качества“, - пишет Золотарева.

Речь идет об аккаунте в Instagram, который в эти выходные опубликовал призыв: “Давайте вместе установим рекорд Украины и получим наиболее популярный пост в Instagram. Для победы нам нужен 1 миллион! Мы сделаем это для того, чтобы Украина наконец заняла подобающее ей место в мире! Высокое и достойное место!“ Такой пафосный текст был размещен под фотографией куриного яйца, к которому добавили характерные портретные черты Тимошенко - очки и прическу.

Журналист и редактор Сергей Гришин отмечает, что кроме использования чужой идеи, пиар-специалисты из команды Тимошенко еще и привлекают профили Instagram -блогерш (“эскортниц“), через которых разгоняют этот материал в Интернете.

“Просто никто не хочет думать, все хотят освоить бюджеты, - пишет Сергей. - Когда мы говорим, что в Украине не меняются политики, мы забываем добавить, что в Украине не меняются политтехнологи“.