Наиболее коррумпированным сегментом энергетики украинцы считают газовую отрасль – исследование

Такие данные приводит исследовательская компания GFK по результатам исследования, проведенного в рамках проекта USAID "Инициатива по противодействию коррупции и повышению фискальной прозрачности в энергетическом секторе в Украине (Прозрачная энергетика)", пишет Главком.

В рейтинге самых коррумпированных секторов энергетики лидирует рынок поставки газа. Такого мнения придерживается 50% опрошенных респондентов. Наименее коррумпированным сегментом энергетики украинцы признают рынок "зеленой" энергетики и чистых технологий. Признаки коррупции там видят только 9% украинцев.

Тройку наиболее резонансных скандалов возглавляют газовые контракты Тимошенко (69%). Еще 40% называют скандал с газовыми "вышками Бойко". 33% знают или слышали о скандале с оффшорами и схемами Одесского припортового завода.

В ходе исследования опрошено 3856 человек в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна взрослому населению Украины по полу, возрасту, области проживания и размеру населенного пункта согласно данным Государственной службы статистики Украины. Исследование проводилось во всех регионах Украины, кроме Автономной Республика Крым и территорий Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.