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Евгения Тимошенко: Мама не предаст и не подведет Украину

Комментариев: 8
Евгения Тимошенко: Мама не предаст и не подведет Украину
Photo by Alexander Prokopenko

Юлия Тимошенко верит в Украину и никогда не подведет свою Родину, ведь служит ей всей своей душой и всей своей жизнью. Об этом дочь Тимошенко Евгения сказала во время торжественного сьезда партии "Батькивщина", созванного с целью выдвижения кандидата на пост президента Украины, сообщает пресс-служба.

"Я уверена, она никогда не подведет Украину. Она служит Украине всей душой всей своей жизнью. Ее жизнь – одно целое с Украиной", – отметила она.

Евгения Тимошенко подчеркнула: ее мать болеет за проблемы людей и "часто не спит по ночам, так любит Украину, верит в нее, и ей болят ее неурядицы и проблемы".

"Порой я читаю, что Юлия Тимошенко – железная женщина. Ну какая же она железная, я думаю, она хрупкая, нежная, милая. Но потом все же соглашаюсь. Она из чего-то другого сделана. Она ни разу не сдалась, не склонилась и не покорилась. Я очень горжусь тобой, мама", – сказала дочь.

Она отметила, что Тимошенко было страшно, когда над ней совершались судилища, но она не боялась и не боится.

"В 2011 году ее предупреждали о возможном аресте, ей советовали бежать из страны, но она нам сказала: "Если я убегу сейчас, я буду бежать от угроз всю жизнь. Нет, я буду бороться", – вспомнила дочь.

Она также напомнила, что, когда лидера "Батькивщины" бросили в тюрьму, много ведущих политиков мира были готовы ее защищать: "Они знали ее как борца за справедливость, как государственного деятеля, как человека чести".

Евгения Тимошенко уверена, ее мать защитит страну от пропасти, как в 2000 году, когда она за считанные месяцы остановила энергетический кризис, представ против коррумпированной системы, как в 2009 году защитила от мирового финансового кризиса.

"Она верит, что безвыходных ситуаций не бывает. Просто надо идти вперед. Верить в себя и свою цель. Именно это качество делает ее лидером", – подытожила дочь Юлии Тимошенко.

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Комментариев (8)
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Alex_Shadow    22.01.2019, 15:27
Оценка:  +1
Alex_Shadow
Не всю фразу взяли. Правильно звучит так.
Евгения Тимошенко: Мама не предаст и не подведет Украину СНОВА
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 15:32
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Перефразируя Козьму Пруткова: единожды предавший - кто тебе поверит?
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 15:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Навеяло:

В маршрутке:
- Передайте , пожалуйста, за проезд.
- Я не могу у меня руки заняты. Вот мужчина стоит. У него руки свободны, он передаст.
- Кто передаст? Я передаст?! Сами вы передасты!
    22.01.2019, 15:18
Оценка:  -1
Путлер-Тимошенко - опасная гремучая смесь!... Хитрож*пый Путлер очень плохо влияет на Юлию, она подвержена соблазну и обману со стороны кремлядей.!..
    22.01.2019, 15:15
Оценка:  +2
Мама не сможет предать Украину, потому что не сможет стать президентом!...
Перегар    22.01.2019, 15:08
Оценка:  +4
Перегар
ААААА!!!!!!! Я кричу. Что за потсная куёня! На кого расчитан этот сблёв?!
xxxAppolonxxx    22.01.2019, 15:18
Оценка:  +2
xxxAppolonxxx
На жителей села Там в каждой хате висит портрет этой курвы рядом с иконами
ВосставшийИзБана    22.01.2019, 15:06
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Да ладно!
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