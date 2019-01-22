Гриценко теряет соратников из-за своих публичных высказываний

Неосторожные высказывания лидера партии "Громадянська позиція" в эфире одно из политических шоу, свели на нет все политические перспективы Анатолия Гриценко и сделали невозможными перспективы объединения с представителями других демократических сил, - считает Виктор Таран, член Совета "Реанимационного Пакета Реформ", пишет телеканал 112.

"Гриценко на Свободе Слова ICTV критикует Супрун и Гриневич, называя реформы медицины и образования неудачными. Жаль. Из-за подобной риторики новых сторонников он вряд ли найдет, а потенциальных союзников потеряет. Какое бессмысленное очередное электоральное самоубийство", - пишет эксперт на своей странице в Facebook.

С критикой публичных тезисов Гриценко высказалась и журналистка Олеся Яхно-Белковская.

"Здесь Анатолий Гриценко у себя на странице написал, что для победы ему необходимы две составляющие - люди и деньги. Также Гриценко написал, что не хочет быть зависимым от спонсоров. А, между тем, мониторинговые организации, например "Детектор медиа", давно установили множество фактов присутствия Гриценко на каналах Пинчука без надлежащих информационных поводов. Также в СМИ появились расследования, согласно которым члены семьи Гриценко на протяжении многих лет получают стабильное финансирование от фонда Пинчука. Ну, а электронная декларация Гриценко показала, что он, по стандартной традиции многих украинских политиков и госслужащих, зарегистрировал все недвижимое имущество на жену", - возмущается експерт.

Ранее политологи объясняли, что Анатолий Гриценко уже не станет единым кандидатом от "демократической оппозиции", потому что реального объединения в этом политическом лагере не будет. Соратники Гриценко, как и он сам, работают уже скорее на парламентские выборы. Андрей Садовый вообще зарегистрировался как кандидат в Президенты, и будет бороться за перспективы собственной партии. А у самого Гриценко реальные проблемы с эффективностью избирательной кампании - чтобы выйти в высший политический эшелон политику следует, прежде всего, нивелировать сомнения избирателей в своей способности быть лидером, а ему это пока не удается.