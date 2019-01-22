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Полторак хочет обучать военных ВСУ в Израиле

Комментариев: 2
Министр обороны сегодня посетил всемирно известную Академию обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности Израиля.
Степан Полторак в Израиле
Степан Полторак в Израиле
пресс-служба Минобороны

Министр обороны Степан Полторак во время пребывания с официальным визитом в Израиле посетил Академию обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности (IMI Academy). В ходе визита обсуждалась возможность обучения там представителей Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ходе визита, глава оборонного ведомства Украины ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев во время обработки различных учебных сценариев.

Как известно, IMI Academy предоставляет своим клиентам инновационные учебные программы, обеспечивающие решение важных оперативных потребностей. Академия обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности Израиля является  известным центром передового опыта для подготовки специальных сил в военной сфере, борьбе с терроризмом и правопорядка, предлагает широкий спектр программ подготовки и интегрированных решений.

Академия авторизованная Министерством обороны, спецслужб, Министерством общественной безопасности и полиции Израиля.

 
Напомним, воины-зенитчики ВСУ на Донбассе отработали отражение возможных воздушных атак. Также сообщалось, что на Донбассе провели проверку боеготовности сил противовоздушной обороны.

 

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Теги: Израиль, военные, ВСУ, Военные учения, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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    22.01.2019, 21:31
Оценка:  0
ХАЛЯВА С ЕВРЕЯМИ НЕ ПРОКАТИТ ...)))
Boxerogos    22.01.2019, 21:09
Оценка:  +2
Boxerogos
В Израиле?А почему не в Австралии?
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