Маршрут поезда Прага-Краков намерены продлить в Украину

Чешский транспортный оператор запланировал первый запуск рейса на 11 декабря 2019 год. Перевозчик хочет воспользоваться возросшим интересом украинцев к поездкам в страны ЕС.

Чешский частный оператор пассажирских перевозок Leo Express планирует в декабре 2019 года запустить первый поезд от границы Украины в Прагу через Краков. Об этом сообщает Центр транспортных стратегий.

Предполагается, что поезда будут ходить четыре раза в день, и обеспечат движение пассажиров между Львовом и Прагой, хотя отправной точкой будет пограничная станция.

Чешский перевозчик намерен воспользоваться растущим интересом граждан Украины к поездкам в страны Евросоюза.

Администрация железнодорожного транспорта Польши уже получила от Leo Express информацию о запланированных рейсах по маршруту Прага-Медика-Прага. Чешский оператор намерен осуществлять перевозки по маршруту, начиная с 11 декабря 2019 года, и до 10 декабря 2024 года. Также заявлено о намерении выполнять рейсы до четырех раз в день семь дней в неделю.

Кроме того, в Leo Express видят приоритетом продоление маршрута на территорию Украины - к приграничной станции Мостиска в Львовской области. Но для этого частный оператор должен решить вопрос о возможности доступа на украинскую ж/д инфраструктуру с УЗ и решить порядок осуществления пограничного контроля с Госпогранслужбой Украины.

Отмечается, что колея европейского стандарта 1435 мм заходит в Львовской области как раз до станции Мостиска-1.

Согласно планам Leo Express, с центрального вокзала Праги поезда будут отправляться в 08:09, 10:09, 12:09 и 16:09 По местному времени, через 6 часов 40 минут - прибывать в Краков, еще 2 часа 40 минут займет поездка до Перемышля, и еще 34 минуты - до конечной станции. Итого общее время поездки должен будет занять 9 часов 45 минут. В обратном направлении отправление поездов планируется в 23:16, 1:38, 6:38 или 9:38.

Как сообщалось, что Укрзализныця повысила цены на постельное белье и чай. Комплект постельного белья подорожал на 10-20 гривен. А цена пол-литра чая, кофе или воды составляет 10 гривен.

Напомним, директор по экономике и финансам Укрзализныци Андрей Рязанцев заявил, что УЗ не хватает средств на закупку новых локомотивов. Для продления контракта с General Electric нужно повышать тарифы на грузоперевозки.

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