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Бойко: После победы на выборах мы вернем упрощенцам право на достойную пенсию

Комментариев: 9
Бойко: После победы на выборах мы вернем упрощенцам право на достойную пенсию

Об этом заявил основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко в среду, 23 января, встречаясь с предпринимателями в Одессе, сообщает пресс-служба.

По его словам, налоги для малого и среднего бизнеса должны стать справедливыми и приемлемыми.

"Сегодня в Украине насчитывается 2 млн предпринимателей и 300 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Это инициативные люди, которые умеют заработать на себя и свои семьи, дают рабочие места, платят налоги и сборы. Они   заслуживают уважения. Предприниматель – всегда смелый человек. Но сейчас он работает не благодаря, а вопреки. Не благодаря помощи государства, а вопреки тем тысячам препон, которые власть ставит перед ним", - сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко отметил, что есть много проблем, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса. Это касается и проверок, и пенсионного обеспечения предпринимателей.

"Так называемая пенсионная реформа лишила пенсий десятков тысяч предпринимателей, которые уже в независимой Украине годами вынуждены были стоять на рынке или работать "челноками", чтобы прокормить свои семьи. Такого быть не должно. После победы на выборах мы вернем предпринимателям право на достойную пенсию. Мы прекратим порочную практику, когда любой проверяющий видит в предпринимателе лишь кормушку и источник наживы. Мы будем это пресекать", - заявил Юрий Бойко.

Кандидат в президенты отметил важность предпринимательства в сокращении безработицы и пообещал всяческую поддержку со стороны государства в установлении справедливого налогообложения малого бизнеса.

"Мы сделаем справедливыми налоги для малого и среднего бизнеса. Предприниматели должны иметь возможности для развития своего дела, иметь доступные кредиты и защиту государства. И особое внимание будем уделять тем, кто создает новые рабочие места", - подчеркнул Юрий Бойко.

22 января ЦИК зарегистрировала Юрия Бойко кандидатом в президенты Украины. Согласно последним соцопросам, кандидат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ входит в тройку лидеров президентского рейтинга. Так, в опросе, проведенном в январе Институтом анализа и прогнозирования, Юрий Бойко занимает третью строчку рейтинга с результатом 11,6%, отставая на 1,3% от идущего вторым Владимира Зеленского.

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Комментариев (9)
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КимЧенПых    23.01.2019, 13:55
Оценка:  0
КимЧенПых
врядли кто то вообще сможет вернуть времена покращень.
Ведмідь***    23.01.2019, 13:42
Оценка:  +1
Ведмідь***
Если говорить о предпринимателях, о малом и среднем бизнесе то нужно иметь ввиду, что проблемы с пенсионным обеспечением у тех - кто не платил налоги, не оформлял свою предпринимательскую деятельность, не платил в пенсионный фонд не только за себя, но и за наемных рабочих....
Ведмідь***    23.01.2019, 13:50
Оценка:  +1
Ведмідь***
Для меня, Бойко - коллаборационист. (Коллаборациони
Ведмідь***    23.01.2019, 13:55
Оценка:  0
Ведмідь***
Примечательная фигура в его команде - Нестор Шуфрич(незаслуженно его бьют патриоты)защитник "русского мира" в Партии Регионов", когда случился Майдан предал своих избирателей и в числе более 300 депутатов проголосовал 23 февраля 2014 за вывод МВД и ВВ из Киева, что и позволило победить Майдану .....
Woodbrother    23.01.2019, 13:41
Оценка:  -2
Woodbrother
А что, она уже была ?
atos    23.01.2019, 13:34
Оценка:  -4
atos
Если вы ещё включите Яндекс, я даже готов возглавить предвыборный штаб, и сделать вам 100%-ую явку, плюс 52% голосов в первом и втором туре.
Woodbrother    23.01.2019, 13:42
Оценка:  +2
Woodbrother
А кто у вас на россии его выключил ?
Bиoлeттa_    23.01.2019, 13:33
Оценка:  -4
Bиoлeттa_
Тільки перемоги, на жаль, не буде.
ВосставшийИзБана    23.01.2019, 13:20
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
"Право"?

- Скажите, я имею право?
- Да. Имеете.
- Так значит я могу?
- Нет. Не можете.
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