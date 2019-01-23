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Киев будет засыпать снегом до утра

Комментариев: 1
В международном аэропорту Борисполь предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за снегопада.
Жителей столицы предупредили о снегопаде
Жителей столицы предупредили о снегопаде
Корреспондент.net

В ночь против 24 января в Киеве ожидается снег, а на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью и завтра ожидается северо-восточный ветер, 5-10 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем 5-7° мороза. Небольшой снег ожидается в Киеве также 25-26 января.

В тоже время, международный аэропорт Борисполь предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов из-за снегопада.

Отмечается, что что в условиях длительного снегопада Борисполь осуществляет все необходимые меры для организации безопасности полетов. Ведется интенсивная работа по очистке взлетной полосы, перронов и противледовая обработка воздушных судов.

"При данных условиях - это обязательные процедуры, требующие дополнительного времени", - пояснили в аэропорту.

Как сообщалось, в Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус, который застрял в снегу.

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Теги: Киев, снегопады, снег, непогода, погода в Украине, Погода в Киеве
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Vasya_iz_Ivanovo    23.01.2019, 21:52
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Бля, а у нас отличная погода, морозец правда -14, но почти без ветра, эх хорошо!
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