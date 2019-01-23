Киев будет засыпать снегом до утра

В международном аэропорту Борисполь предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за снегопада.

В ночь против 24 января в Киеве ожидается снег, а на дорогах гололедица. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, ночью и завтра ожидается северо-восточный ветер, 5-10 м/с, температура ночью 8-10° мороза, днем 5-7° мороза. Небольшой снег ожидается в Киеве также 25-26 января.

В тоже время, международный аэропорт Борисполь предупредил о возможных изменениях в расписании рейсов из-за снегопада.

Отмечается, что что в условиях длительного снегопада Борисполь осуществляет все необходимые меры для организации безопасности полетов. Ведется интенсивная работа по очистке взлетной полосы, перронов и противледовая обработка воздушных судов.

"При данных условиях - это обязательные процедуры, требующие дополнительного времени", - пояснили в аэропорту.

Как сообщалось, в Киеве в Соломенском районе пассажиры толкали троллейбус, который застрял в снегу.