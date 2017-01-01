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Польские пограничники задержали украинца за рулем угнанной Tesla

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Водитель настаивает, что он не знал, что авто было похищено.
На польско-украинской границе изьяли авто с электрическим двигателем Tesla
На польско-украинской границе изьяли авто с электрическим двигателем Tesla
nadbuzanski.strazgraniczna.pl

В международном пункте пропуска Дорогуск польские пограничники задержали украинца за рулем угнанной Tesla.

Об этом сообщает Польское Радио.

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“Польские пограничники в международном пункте пропуска в Дорогуск (Люблинского воеводства - ред.) предотвратили вывоз в Украину автомобиля марки Tesla стоимостью примерно 350 тысяч злотых (почти 82 тыс. евро - ред.). Выяснилось, что автомобиль угнали“, - сообщает пограничная служба Польши.

41-летний гражданин Украины хотел выехать из Польши пограничным пунктом пропуска Дорогуск-Ягодин. Во время контроля пограничники обнаружили, что 5-летнее авто с электрическим двигателем, приблизительной стоимостью 350 тыс. злотых, было похищено в Норвегии.

“Водитель настаивает, что он не знал, что авто было похищено. Оснований для его ареста не было, дело будут дальше изучать“, - добавил Сеницький.

Как сообщалось в ноябре, под Киевом нашли 1000 кв.м. складов угонщиков элитных авто.

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Теги: Польша, угон авто, граница, украинец
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