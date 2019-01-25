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В Харькове задержали сепаратиста с арсеналом гранат

Комментариев: 2
Мужчина воевал на стороне "ДНР" против украинских военных возле Дебальцево. В Харькове вербовал новых бойцов, сообщают в СБУ.

Сотрудники Службы безопасности задержали в Харькове сепаратиста террористической организации "ЛДНР" с арсеналом гранат. Об этом сообщила пресс-слуба СБУ.

Отмечается, что житель Харькова, уроженец одной из республик Кавказа, в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничать из сепаратистами.

"Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДШБ ДНР", "Казачий союз "Войска Донского ДНР", специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов "ЛНР" "Заря" харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины вблизи Дебальцево", - говорится в сообщении.

СБУ заявляет, что вернувшись в Харьков для "отдыха", сепаратист продолжал поддерживать контакты с представителями "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях.

Ранее вербовщица сепаратистов заочно получила 10 лет тюрьмы. Женщина выполняла задачи по вербовке и укомплектовыванию личного состава батальона "Восток".

Также в Мариуполе суд вынес приговоры пятерым информаторам "ДНР". Двое получили по 10 лет лишения свободы, а трое – по пять лет тюрьмы.

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Теги: Харьков, СБУ, оружие, граната, сепаратисты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    25.01.2019, 20:34
Оценка:  +2
Letohradek
Удавите ватного скота георгиевской лентой, человеком эта мразь уже не станет!
Юрий1    25.01.2019, 20:52
Оценка:  +3
Юрий1
Ну зачем так жестоко? Просто обложить его этими гранатами и подорвать.
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