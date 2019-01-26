Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА лидером по внедрению инклюзивного образования

Первая Леди и глава Фонда Петра Порошенко Марина Порошенко назвала Днепропетровскую ОГА под руководством Валентина Резниченко лидером по внедрению инклюзивного образования.

Об этом она заявила во время Всеукраинского совещания по вопросам инклюзивного образования, которое состоялось 25 января в Киеве в Украинском доме в присутствии президента Петра Порошенко, членов правительства, парламента, глав областей, представителей системы образования, общественности, родителей и детей с особыми потребностями.

"Днепропетровская область одной из первых включилась в работу по внедрению инклюзивного образования, и мы в Фонде Петра Порошенко сразу увидели, как облгосадминистрация начала показывать невероятные результаты. Сотрудничая с Днепропетровской ОГА, я чувствовала себя, как в сказке: когда я предлагала открывать в школах ресурсные комнаты, медиатеки, мне говорили: "Сколько угодно!" Эта область стала лидером по внедрению инклюзии", - сказала Марина Порошенко.

Валентин Резниченко (в центре)

"Приятно слышать, что мы первые, но на самом деле, мы стали локомотивом программы внедрения инклюзии в школах и детских садиках Днепропетровской области. И мы являемся частью команды президента Петра Порошенко, поэтому все, что мы сделали – это командная работа", - отметил Валентин Резниченко.

"Еще четыре года назад я не знал, что означает слово "инклюзия". И вот уже несколько лет я засыпаю и просыпаюсь с этим словом, - сказал президент Петро Порошенко. - Благодаря Первой Леди, я осознал, насколько это важно. В советские времена о детях с особыми потребностями принято было не говорить, все делали вид, что их не существует, и они, и их родители оставались один на один со своими проблемами. За это время многое изменилось, и динамика внедрения инклюзивного образования вызывает восхищение и у наших западных партнеров. Для нас инклюзия в образовании – это залог нашего единства, которое начинается еще в школе. У единства много измерений, одно из них - единство в школьном классе".

По словам Резниченко, развитие инклюзии в области стало возможным, благодаря "лобби" в лице Первой Леди и Фонда Порошенко, которым удалось внедрить целый ряд нормативных актов, обеспечивших приток ресурсов для развития инклюзивного образования и коренным образом изменивших отношение государства и общества с особым детям.

По данным Днепропетровской ОГА, за последние два года в области существенно выросло количество детей, которые обучаются по инклюзивной системе. Всего в Днепропетровской области 225 школ. В самом начале процесса внедрения инклюзии всего 4 ребенка с особыми потребностями получали образование по этой системе, сегодня их более 860.

Все школы и садики Днепропетровская ОГА оснащает пандусами, подъемниками, безбарьерным входом, ресурсными комнатами, медиатеками. Кроме того, по программе Фонда Порошенко, утвержденных Министерством науки и образования, учителя и воспитатели обучаются работе по методикам инклюзии, школы и садики получили новых специалистов: психологов, ассистентов учителей и особых детей.

Из госбюджета Украины Днепропетровская ОГА получила субвенцию на создание инклюзивно-ресурсных центров по всей области. По словам Резниченко, в планах его администрации – внедрение инклюзивного образования в каждой школе региона без исключения.

"Рост числа детей с особыми потребностями, которые уже обучаются по системе инклюзивного образования в нашей области, говорит о том, что в обществе есть толерантность таким детям, а это значит, что у нашей страны есть будущее", - сказал глава Днепропетровской ОГА Резниченко.