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День на Донбассе: два обстрела, потерь нет

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Вооружение, запрещенное минскими соглашениями, не применялось.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет
Минобороны Украины

На Донбассе в течение текущих суток, с 00:00 до 18:00, сепаратисты два раза обстреляли позиции украинских военных, обошлось без потерь. Об этом в субботу, 26 января, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Крымское из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток противник обстрелял из гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств", - сообщили в ООС.

Напомним, 25 января один украинский военнослужащий погиб и еще четыре пострадали в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в грузовик.

Также сообщалось, что за минувшие сутки сепаратисты совершили восемь обстрелов, один военнослужащий погиб, четверо получили ранения.

 

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Теги: донбасс, военные, обстрел, ВСУ, война на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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