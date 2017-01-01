На Харьковщине мужчина продал знакомому воду вместо дизтоплива

Канистры были из-под горючего и имели характерный запах и у потерпевшего не возникло никаких сомнений относительно покупки.

В Харьковской области мужчина продал знакомому 100 литров воды под видом дизельного топлива. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Информация об инциденте поступила в дежурную часть Зачепиловского отделения полиции от 64-летнего жителя райцентра.

"Во время досудебного расследования установлено, что потерпевший приобрел у своего знакомого около 100 литров дизельного топлива. Поскольку канистры были из-под горючего и имели характерный запах, у заявителя не возникло никаких сомнений относительно покупки. Мужчина обнаружил обман, когда решил заправить трактор", – говорится в сообщении.

Офицеры полиции установили личность правонарушителя. Им оказался 29-летний местный житель, который в мошеннический способ решил подзаработать денег и получить за воду 2,5 тысячи гривен.

Открыто уголовное производство по статье о мошенничестве (ч.1 ст.190 УК Украины). Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет.

Следствие продолжается.

Ранее в Киеве полиция задержала мужчину, который вместе с сообщником обманул троих пенсионерок на почти полмиллиона гривен.

А в Запорожье мошенники ходили по квартирам, пытаясь "конфисковать имущество на нужды армии".

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