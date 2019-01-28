Вакарчук сделал заявление об участии в выборах-2019

По словам Вакарчука, он хорошо осознает, что сейчас, в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук".

Вакарчук отметил, что вместе с командой он будет работать над тем, чтобы проевропейские силы победили unian.net

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Артист отметил, что при этом оставаться в стороне от политики не будет.

Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном на официальном YouTube-канале артиста.

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“Я неоднократно заявлял, что власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над “і“, снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года“, - подчеркнул артист.

Как сообщалось 24 января, Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику.