Вакарчук сделал заявление об участии в выборах-2019
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Артист отметил, что при этом оставаться в стороне от политики не будет.
Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном на официальном YouTube-канале артиста.
Читай также: Зеленский поделился декларацией: Сколько активов имеет шоумен
“Я неоднократно заявлял, что власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над “і“, снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года“, - подчеркнул артист.
Как сообщалось 24 января, Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику.
продолжай спивать свои дебильные песенки
НУ ЧТО ВЫ СПОРИТЕ И РУГАЕТЕСЬ ?!
КОГО В КРЕМЛЕ НАЗНАЧАТ , ТОТ И БУДЕТ !
РОССИЯ ВСЕМ НАЗНАЧАЕТ ПРЕЗИЛЕНТОВ И ВЫ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ !
ТАК ЧТО РАССЛАБЬТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ! )))