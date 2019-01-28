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Вакарчук сделал заявление об участии в выборах-2019

Комментариев: 12
По словам Вакарчука, он хорошо осознает, что сейчас, в джинсах "может сделать больше для страны, чем надев галстук".
Вакарчук отметил, что вместе с командой он будет работать над тем, чтобы проевропейские силы победили
Вакарчук отметил, что вместе с командой он будет работать над тем, чтобы проевропейские силы победили
unian.net

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что не будет баллотироваться на пост президента Украины в 2019 году. Артист отметил, что при этом оставаться в стороне от политики не будет.

Об этом он рассказал в своем обращении, опубликованном на официальном YouTube-канале артиста.

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“Я неоднократно заявлял, что власть как таковая, президентский пост как таковой – мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране! И чтобы расставить все точки над “і“, снять все вопросы, официально заявляю: я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участие в президентских выборах 2019 года“, - подчеркнул артист.

Как сообщалось 24 января, Святослав Вакарчук заявил, что идет в политику.

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Теги: выборы 2019, Вакарчук, выборы президента
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Комментариев (12)
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MATROS    28.01.2019, 10:45
Оценка:  0
MATROS
Товарищи клиенты, уважайте своего менеджера. Ведь вы видите перед собой одного придурка, а он целую группу!
G10    28.01.2019, 10:40
Оценка:  +2
G10
ни рыба ни мясо
продолжай спивать свои дебильные песенки
    28.01.2019, 10:29
Оценка:  -3
КАК ДЕТИ МАЛЫЕ ПРАВО !!!
НУ ЧТО ВЫ СПОРИТЕ И РУГАЕТЕСЬ ?!
КОГО В КРЕМЛЕ НАЗНАЧАТ , ТОТ И БУДЕТ !
РОССИЯ ВСЕМ НАЗНАЧАЕТ ПРЕЗИЛЕНТОВ И ВЫ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ !
ТАК ЧТО РАССЛАБЬТЕСЬ И ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ! )))
Сеемма    28.01.2019, 10:02
Оценка:  +3
Сеемма
Почему молчит Сердючка?
Коляка    28.01.2019, 10:07
Оценка:  -1
Коляка
Под маской Сердючки скрывается серьёзный человек
Shyrik_22    28.01.2019, 10:27
Оценка:  -1
Shyrik_22
И дарта вейдера что то не слышно. Видать улетел на звезду смерти за подкреплением.
Коляка    28.01.2019, 10:00
Оценка:  +6
Коляка
Вот и правильно сделал, молодец! не то что клоун Зе....
zadneprohodchik    28.01.2019, 10:43
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Реально оценивает свои шансы , а не как 90% кандидатов шапито
ИИИИИИИИИИ    28.01.2019, 09:56
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
Потому что понимает, что ему башню оторвут, если сунется). У него же нету бени. как у зеленского)
Люблю_Украину    28.01.2019, 10:30
Оценка:  +1
Люблю_Украину
Это у Бени есть свой Зеленский))) Неверно же утверждать что у куклы есть Маша ,скорее наоборот)
chytan    28.01.2019, 10:46
Оценка:  0
chytan
Зато у него есть Пинчук, а єто весь Кучмовский клан !!!
OLES555    28.01.2019, 09:47
Оценка:  +6
OLES555
спящая консерва
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