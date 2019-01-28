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В Черновцах все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

Комментариев: 1
С 29 января по 8 февраля включительно во всех школах Черновцов ввели карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ.
Во всех школах Черновцов ввели карантин
Во всех школах Черновцов ввели карантин
rivnepost.rv.ua

В Черновцах из-за вспышки ОРВИ все школы города закрыли на карантин.

Об этом со ссылкой на данные мэрии сообщает в понедельник, 28 января, Укринформ.

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"С 29 января по 8 февраля включительно во всех школах Черновцов ввели карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ", - рассказала заместитель начальника управления образования Черновицкого городского совета Елена Кузьмина.

По ее словам, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, инициированная управлением образования горсовета.

Как доложила чиновница, 28 января в школах Черновцов из-за ОРВИ отсутствуют 13,4% учащихся, в частности, в восьми учебных заведениях более 20% отсутствующих, в пяти учреждениях - более 19,5%.

Также известно, что ранее карантин уже ввели в девяти школах Черновцов, а в некоторых - на вынужденные каникулы закрыли отдельные классы.

Как сообщалось, в Румынии все школы закрыли на карантин.

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Теги: Черновцы, грипп, ОРВИ, школа
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Комментариев (1)
Boxerogos    28.01.2019, 17:34
Оценка:  -1
Boxerogos
А ботоферму с Виолеттой Залупиной когда закроете на черновцах?
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