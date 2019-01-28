В Черновцах все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Черновцах из-за вспышки ОРВИ все школы города закрыли на карантин.
Об этом со ссылкой на данные мэрии сообщает в понедельник, 28 января, Укринформ.
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"С 29 января по 8 февраля включительно во всех школах Черновцов ввели карантин из-за роста уровня заболеваемости ОРВИ", - рассказала заместитель начальника управления образования Черновицкого городского совета Елена Кузьмина.
По ее словам, такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, инициированная управлением образования горсовета.
Как доложила чиновница, 28 января в школах Черновцов из-за ОРВИ отсутствуют 13,4% учащихся, в частности, в восьми учебных заведениях более 20% отсутствующих, в пяти учреждениях - более 19,5%.
Также известно, что ранее карантин уже ввели в девяти школах Черновцов, а в некоторых - на вынужденные каникулы закрыли отдельные классы.
Как сообщалось, в Румынии все школы закрыли на карантин.