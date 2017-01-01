Эксперт: в Москве считают «новый план» Сайдика пустышкой

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков подчеркнул, что позиция Москвы по вопросу минских соглашений неизменна - они должны быть полностью выполнены.

В Москве считают идею Мартина Сайдика о так называемом новом плане мирного урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом пустышкой. Об этом в понедельник заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя последнюю инициативу спецпредставителя ОБСЕ на Украине, передает ТАСС.

В опубликованном на прошлой неделе интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung Сайдик сообщил о существовании некоего нового плана по урегулированию в Донбассе взамен минских соглашений. Он якобы предполагает подключение к процессу ООН путем направления на Украину полицейской миссии и создание под эгидой ЕС Агентства по восстановлению региона.

«Внимательно прочитал как предложения господина Сайдика, так и его комментарии к этим предложениям, - сказал российский эксперт. - Из всего предлагаемого потока идей вряд ли кому-нибудь будет хорошо понятно, в чем политическая и содержательная ценность документа и почему он появился именно сейчас».

«Возможно, это непонятно даже самому господину Сайдику, - продолжал Алексей Чеснаков. - Ведь, с одной стороны, он говорит, что для реализации его инициатив нужно решение стран «нормандской четверки», одобренное парламентами, а через несколько фраз уточняет, что от представителей «нормандской четверки» «официальной реакции нет, но она и не нужна». Согласитесь, это довольно небанальное для дипломата условие, которое делает невозможным серьезное обсуждение».

Судя по объяснению Сайдика, он и сам не очень рассчитывает на реалистичность предлагаемого плана и говорит лишь о желании «показать возможность того, что есть способы работать», отметил политолог.

«Возможно, координатор Контактной группы от ОБСЕ на переговорах в Минске сильно устал и решил под конец карьеры предложить хоть что-нибудь, чтобы не выглядеть столь беспомощным. Поэтому и получилась какая-то пустышка», - считает Алексей Чеснаков.

«Позиция Москвы по вопросу выполнения минских соглашений неизменна - они должны быть полностью выполнены. Любые разговоры о «дополнении и развитии «Минска-2» выглядят как манипуляции и попытки создать условия для украинской стороны не выполнять взятые на себя обязательства. Представителям ОБСЕ, прежде чем рассуждать о новых планах, необходимо провести четкий анализ политических причин невыполнения Комплекса мер от 12 февраля 2015 года», - подчеркнул директор Центра политической конъюнктуры.

По его мнению, в первую очередь должны быть даны оценки поведения украинской стороны, которая заблокировала выполнение всех политических обязательств, а также сорвала достигнутые ранее договоренности о разведении сил и средств в районе Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

«Наконец, напомню, президент Порошенко не так давно публично заявил о том, что никакого «особого статуса» не будет. И где оценка этого заявления со стороны ОБСЕ?», - задался вопросом Чеснаков.

«Сейчас лучше не фонтанировать идеями, а приложить максимум усилий для того, чтобы выполнять написанное в минских соглашениях. В противном случае можно сделать два вывода. Во-первых, представитель ОБСЕ ставит под сомнение эффективность собственной организации. Во-вторых, главный ответственный от ОБСЕ за выполнение минских соглашений пытается их дезавуировать», - заключил российский политолог.