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Делегация из ЕС посетила пункт пропуска Гнутово

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Министры иностранных дел Украины, Дании и Чехии ознакомились с условиями, которые созданы на пункте для граждан, пересекающих КПВВ. Также они провели встречу с руководством Мариупольского порта.
Визит министров на Донбасс
Визит министров на Донбасс
dsns.gov.ua

В рамках рабочего визита в Мариуполь во вторник, 29 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Дании - Андерс Самуэльсен и Чехии - Томаш Петршичек вместе с представителями иностранных СМИ посетили пункт оказания помощи населению на КПВВ Гнутово. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, министры посетили мобильный пункт пропуска, а также пункт оказания помощи Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что такие пункты было установлено по распоряжению председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации для создания надлежащих санитарно-гигиенических, бытовых условий, оказания медицинской (медико-санитарной) помощи, а также недопущения переохлаждения людей в случае осложнения погодных условий и обеспечения общественного правопорядка во время пересечения линии разграничения.

 

 

Также министры провели встречу с руководством Мариупольского порта.

Напомним, 29 января чиновники ЕС начали важный оценочный визит в Приазовье. Так, министры иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь. Сопровождалет дипломатов глава украинского МИД Павел Климкин.

 

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Теги: МИД Украины, Чехия, фото, Дания, Донецкая область, Климкин, ГСЧС, пункт пропуска, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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