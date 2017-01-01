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Под Киевом жители села перекрыли черниговскую трассу

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Люди вышли на протест против вредного производства в Семиполках.
Перекрытие дороги
Перекрытие дороги
facebook / САД в Киевской области

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Жители села Семиполки, которое находится в 30 километрах от Киева, перекрыли трассу М-01 Киев - Чернигов - Новы Яриловичи. Люди постоянно ходят туда-сюда по пешеходному переходу, мешая проезду транспорта.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Киевской области.

Перекрытие дороги на три часа, с 10:00 до 13:00, - это акция протеста против деятельности ООО Втормаг на территории громады.

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Жители села утверждают, что завод по переработке отходов появился в Семиполках без разрешения сельсовета и общественных слушаний.

Ранее фермеры в Греции вышли на акцию протеста. Они на тракторах заблокировали одну из национальных трасс. Протестующие выдвинули перечень требований. 

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Теги: митинг, акция, массовые акции, Киевская область
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