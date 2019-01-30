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Патриарх Иерусалимский не принял Порошенко, а Новинского наградил, - эксперт

Комментариев: 0
Патриарх Иерусалимский не принял Порошенко, а Новинского наградил, - эксперт

Иерусалимский патриарх Феофил III наградил главу фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Вадима Новинского, который посетил Иерусалим в составе делегации УПЦ МП.

Как отметил в своем Facebook политолог Дмитрий Джангиров, при этом иерарх отменил встречу с президентом Петром Порошенко.

"Недавно Петр Порошенко пытался встретиться с Патриархом Иерусалимским, но Феофил заболел. К счастью, выздоровление наступило уже на следующий день и Патриарх встретился с делегацией иерархов УПЦ", - написал он.

Вадим Новинский прибыл в Иерусалим в составе делегации УПЦ МП с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.

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Комментариев (1)
Григорич    30.01.2019, 22:05
Оценка:  0
Григорич
порохоботы АУУУ!!
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