Патриарх Иерусалимский не принял Порошенко, а Новинского наградил, - эксперт

Иерусалимский патриарх Феофил III наградил главу фракции «Оппозиционного блока» в Верховной Раде Вадима Новинского, который посетил Иерусалим в составе делегации УПЦ МП.



Как отметил в своем Facebook политолог Дмитрий Джангиров, при этом иерарх отменил встречу с президентом Петром Порошенко.



"Недавно Петр Порошенко пытался встретиться с Патриархом Иерусалимским, но Феофил заболел. К счастью, выздоровление наступило уже на следующий день и Патриарх встретился с делегацией иерархов УПЦ", - написал он.



Вадим Новинский прибыл в Иерусалим в составе делегации УПЦ МП с управляющим делами УПЦ митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием.