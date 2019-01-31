ГПУ подтвердила использование заместителем Павелко в ФФУ Костюченко поддельного диплома

Первому вице-президенту ФФУ Вадиму Костюченко грозит тюремное заключение сроком до 5 лет в связи с неоднократным использованием поддельного диплома о получении высшего образования.

Соответствующее подозрение Генеральная прокуратура Украины огласила ему в середине января, сообщает “Наш Киев“.

“Своими умышленными действиями, которые выразились в использовании заведомо поддельного документа повторно, Костюченко В.К. совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 и 4. ст. 358 УК (повторное использование заведомо поддельного документа – ред.)“, - говорится в подозрении.

При этом ГПУ отмечает: досудебное следствие точно установило, что Костюченко неоднократно использовал поддельный диплом о высшем образовании для получения ряда высоких государственных должностей.

В частности, на его основании ранее он занимал должности первого заместителя министра молодежи и спорта, директора одного из департаментов Минагрополитики и др.