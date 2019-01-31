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ГПУ подтвердила использование заместителем Павелко в ФФУ Костюченко поддельного диплома

Комментариев: 3
ГПУ подтвердила использование заместителем Павелко в ФФУ Костюченко поддельного диплома

Первому вице-президенту ФФУ Вадиму Костюченко грозит тюремное заключение сроком до 5 лет в связи с неоднократным использованием поддельного диплома о получении высшего образования.

Соответствующее подозрение Генеральная прокуратура Украины огласила ему в середине января, сообщает “Наш Киев“.

“Своими умышленными действиями, которые выразились в использовании заведомо поддельного документа повторно, Костюченко В.К. совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 3 и 4. ст. 358 УК (повторное использование заведомо поддельного документа – ред.)“, - говорится в подозрении.

При этом ГПУ отмечает: досудебное следствие точно установило, что Костюченко неоднократно использовал поддельный диплом о высшем образовании для получения ряда высоких государственных должностей.

В частности, на его основании ранее он занимал должности первого заместителя министра молодежи и спорта, директора одного из департаментов Минагрополитики и др.

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Комментариев (3)
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fimatut    31.01.2019, 13:25
Оценка:  0
fimatut
Так у него диплом дровосека или баблокола .........
nfhvyt    31.01.2019, 12:45
Оценка:  +2
nfhvyt
Спорим - не посадят.
weightless    31.01.2019, 13:25
Оценка:  0
weightless
Конечно, не посадят - это ж Ахметовский человек
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