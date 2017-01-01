На закарпатской таможне изъяли лекарств почти на 4 млн грн

Изъяты лекарственные средства Еврозидим, Европенем, Евроксим.

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Закарпатские таможенники изъяли партию лекарств на 3,8 млн гривен, поскольку во время обработки товаросопроводительных документов таможенники обнаружили неточность в экспортной декларации.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС в Закарпатской области.

Грузовой автомобиль Volvo попытался перевезти через КПП Тиса партию лекарственных средств, общей стоимостью более 13 млн грн. В представленных водителем документах указывались один продавец, отправитель и получатель, однако во время обработки товаросопроводительных документов таможенники обнаружили неточность в экспортной декларации.

Согласно документам, указывались другие отправитель и получатель, а общая стоимость лекарственных средств составила более 3 млн 802 тыс. грн, что на 9,3 млн грн меньше, чем указано в инвойсе, представленном к таможенному контролю.

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“Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных ч. 1 статьей 483 Таможенного кодекса Украины. Согласно протоколу, на основании статьи 511 ТКУ изъяты лекарственные средства Еврозидим, Европенем, Евроксим. Их стоимость – свыше 3,8 млн грн“, - уточнили в ГФС.

Специалисты Закарпатской таможни считают, что применение подобных схем занижения или завышения таможенной стоимости может в дальнейшем вызывать необоснованные цены на лекарства. Таможенники уверяют, что примут максимум мер чтобы прекратить подобные схемы при ввозе товаров на таможенную территорию Украины, в частности это касается лекарственных средств.

Как сообщалось, в феврале СБУ накрыла сеть аптек с фальшивыми лекарствами.