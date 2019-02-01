Ветераны АТО выступили против политических спекуляций на их подвигах

Ветераны АТО, киборги - защитники Донецкого аэропорта выступили против использования Киборгов и других участников АТО в политически целях. Об этом они заявили на пресс-конференции "Популизм Юлии Тимошенко и героизм киборгов-защитников ДАП - несовместимы" в Киеве в пятницу. "Мы все хоронили наших братьев, боевых товарищей и их память для нас свята, поэтому мы решительно осуждаем попытку Юлии Тимошенко сделать себе пиар на именах погибших и живых участников АТО", - заявил на пресс конференции сапер 95 бригады ВДВ Владислав Грищенко (позывной "Буча").

Еще более неприемлем, по его словам, тот факт, что на политическом съезде партии Тимошенко ее окрестили "политическим киборгом". "Киборг – это почетное звание, которое дал нам народ Украины, - говорит он, - а Юлия Тимошенко своими действиями просто спекулирует на подвиге настоящих героев, которые в течение 242 дней героически сражались в Донецком аэропорту". По словам Владислава Грищенко, заявления Тимошенко о том, что ее поддерживают все Киборги, уже привели к тому, что в ветеранские организации начали обращаться родители, дети, родственники погибших героев, получившие награды присвоенные посмертно. "Все они возмущены действиями и заявлениями Тимошенко, и многие из них хотят даже вернуть полученные награды в знак того, что они не хотят, чтобы их ассоциировали с Тимошенко и ее политической партией", - рассказал В. Грищенко.

По словам участников пресс-конференции, все участники АТО выступают против того, чтобы украинских воинов сталкивали лбами и делили по политическому признаку. "Мы делили хлеб, воду, делились последним, находясь в окопах и блиндажах на передовой, и сегодня мы не хотим, чтобы кто-либо из политиков сталкивал нас лбами в своей грязной политической игре, в попытке добраться до политического корыта", - заявил В. Грищенко.

"Среди участников АТО не должно быть никакого разделения по политическим взглядам, - уверена участница АТО Дана Виноградова, воевавшая в рядах ДУК "Правый Сектор, - поэтому те, кто хочет идти в политику, должны это делать, не используя своих прошлых военных заслуг и ни в коем случае не паразитируя на памяти погибших и тем более на чужих подвигах".

По мнению участников пресс-конференции, выходка Тимошенко и ее политической партии выглядит именно как паразитирование на памяти и подвиге. Ведь как оказалось, из 42 человек, стоявших на сцене с Тимошенко в военной форме людей с нашивками киборга, лишь трое принимали реальное участие в боях за ДАП. "Мы все общаемся между собой и знаем друг друга и по нашей информации 39 человек незаслуженно использовали шевроны киборгов", - заявил В. Грищенко.

В то же время киборг, боец "Батальона имени Кульчицкого" Алексей Гетьман заявил, что по его информации людям согласившимся поддержать Тимошенко на съезде заплатили. "Это неофициальная информация, однако, в личных беседах они подтвердили, что для них это был "просто бизнес", - рассказал Алексей Гетьман. – Фигурировала сумма в 10 тысяч долларов каждому".

По словам бойца, он не боится судебного иска, которым ему угрожает юрист Тимошенко Сергей Власенко: "Я готов прийти в суд и сказать каждому из этих "киборгов", поклянись памятью погибших товарищей, памятью всех погибших в АТО бойцов, что ты не брал денег за свой поступок. И я не думаю, что эти люди настолько низко морально пали, чтобы соврать".

Ветераны АТО также заявили, что ждут извинений от Тимошенко, которые она должна принести в эфире одного из центральных каналов. "Ведь этот человек претендует на то, чтобы стать Президентом страны, а значит и Верховным главнокомандующим, а значит, она должна уважать не только действующих бойцов, но и свято чтить память о погибших", - сказал В. Грищенко.

Напомним, ранее на политическом съезде партии "Батькивщина" прозвучали заявления о том, что "Юлия Тимошенко единственный политический киборг Украины".