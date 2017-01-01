В метро Харькова поезд сошел с рельсов

В результате аварии никто не пострадал. На станции Университет временно ограничили вход и выход в метро.

В Харьковском метрополитене в пятницу, 1 февраля, в 15:12 на Салтовской линии поезд сошел с рельсов, сообщает Комментарии. Харьков со ссылкой на пресс-секретарь подземки Алексея Битнера.

По его словам, произошло схождение вагона. Никто в происшествии не пострадал. В целях безопасности на станции Университет ограничили вход и выход в метро.

"На некоторых станциях, где большой поток людей, сотрудники метрополитена могли ограничить вход. Чтобы не было больших столпотворений на платформах, и люди могли спокойно уехать", - сообщил Битнер.

В 15:24 движение было восстановлено.

"Стояли на Академика Барабашова 20 минут. Сказали, что по техническим причинам поезд дальше двигаться не может. Потом поехали, и опять встали - уже на Киевской. На Пушкинской объявили, что по техническим причинам отправление задерживается", - рассказала одна из пассажирок.

Поезд проследовал на Исторический музей, не останавливаясь на станции Университет.

Напомним, за прошлый год в метро Киева зафиксировали 781 преступление. С начала года в столичной подземке травмировались четыре человека.

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