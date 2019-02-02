На улице Одессы заметили львенка
Как животное оказалось на улице и где были его хозяева, пока неизвестно.
В Одессе заметили львенка, который гулял по Французскому бульвару. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет Думская.
Маленький хищник прогуливался неподалеку от жилого комплекса на Французском бульваре.
Cмотрите фотогалерею: На улице Одессы заметили львенка
Напомним, в ноябре 2018 года в элитном районе Одессы местные жители обнаружили гуляющего одного маленького львенка.
Накануне на улице в центре Киева заметили одинокого енота.
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