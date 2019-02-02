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На улице Одессы заметили львенка

Комментариев: 1
Как животное оказалось на улице и где были его хозяева, пока неизвестно.
В Одессе посреди улицы обнаружили львенка
В Одессе посреди улицы обнаружили львенка
Думская

В Одессе заметили львенка, который гулял по Французскому бульвару. Об этом в субботу, 2 февраля, пишет Думская.

Маленький хищник прогуливался неподалеку от жилого комплекса на Французском бульваре. 

 

Cмотрите фотогалерею: На улице Одессы заметили львенка

 

Напомним, в ноябре 2018 года в элитном районе Одессы местные жители обнаружили гуляющего одного маленького львенка

Накануне на улице в центре Киева заметили одинокого енота.

 

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Теги: Одесса, животное, фото, лев
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Миротворение    02.02.2019, 17:19
Оценка:  +1
Миротворение
Оно уже два месяца там гуляет??
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