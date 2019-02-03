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Расследование расстрелов на Майдане не закончено - прокурор

Комментариев: 2
Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская также опровергла слова о завершении расследования.
В Генпрокуратуре не могут определиться с судьбой расследования по Небесной сотне
В Генпрокуратуре не могут определиться с судьбой расследования по Небесной сотне
 
Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генрокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.
 
"Следствие не завершено", - цитирует Горбатюка Громадське.
 
Он также добавил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.
 
Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская на своей странице в Facebook также опровергла слова генпрокурора о завершении расследования.
 
 
"Юрий Витальевич врет. Расследование расстрелов на Майдане не завершено. Следственные эксперименты все не проведены. Экспертизы не завершены. Допросы все не проведены. Видео и фото все не собраны и не проработаны", - заявила она.
 
Напомним, что 1 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане завершено.
 
 
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Теги: Генпрокуратура, Луценко, расстрел, Юрий Луценко, Евромайдан, Небесная сотня
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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СухарьОК    03.02.2019, 21:21
Оценка:  0
СухарьОК
надеется из последних сил остаться при власти,как же судить если после 31 будут судить его.
VSHIVANKA    03.02.2019, 20:51
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ОЧЕНЬ ТРУДНО НАЙТИ В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ ЧЕРНУЮ КОШКУ , ОСОБЕННО ЕСЛИ ЕЁ ТАМ НЕТ ....
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