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НАПК передало в суд 13 протоколов, доказывающих совершение Павелко коррупционных правонарушений

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НАПК передало в суд 13 протоколов, доказывающих совершение Павелко коррупционных правонарушений

Глава бюджетного комитета ВР Андрей Павелко предстанет перед судом за совершенные коррупционные правонарушения. Об этом, публикуя информацию о направлении соответствующих 13 протоколов НАПК в суд, сообщает “Наш Киев“, отмечая: Агентство обвиняет Павелко в незаконном вхождении в состав совета директоров прибыльной компании UEFA Events SA – в противоречии с законодательством, строго запрещающему народным депутатам каким-либо образом руководить бизнесом.

Кроме того, НАПК установило 12 случаев совершения Павелко действий в условиях реального конфликта интересов - как главы бюджетного комитета и нардепа при выделении из Госбюджета 640 млн гривен на лоббированное им строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах в 2017/18 гг.

Так, подчеркивая прямое противоречие между личным интересом Павелко как президента Федерации футбола Украины и его полномочиями главы бюджетного комитета ВР и нардепа, Агентство акцентирует, что это прямо повлияло на принятие им решения о выделении этих средств.

Более того, заостряется, фактическое выделение Павелко самому себе 640 млн гривен бюджетных средств имеет ряд отягчающих обстоятельств:

  • инициирование выделения конкретной суммы бюджетных средств по запросу возглавляемой им же Федерации футбола Украины;
  • закупку за бюджетные деньги покрытия, произведенного дочерним предприятием ФФУ (завод “ФФУ Продакшн“ - ред.).

Избирать меру наказания для Павелко будет Печерский райсуд Киева.

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