Энергоресурсы украинской добычи не могут быть дешевыми, это манипуляции, - Карел Хирман

Украинские энергоресурсы не могут быть дешевыми, ведь их добыча требует значительных инвестиций. Об этом в интервью Ua.news заявил эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины, советник по энергетическим вопросам премьер-министра Словакии (2010-2012) Карел Хирман, пишут Украинские Новости.

“Многие эксперты утверждают, что если взять внутреннюю добычу газа, то она будет очень дешевой и цены на топливо снизятся в разы. За последние 10 лет в Украине наблюдается в лучшем случае стагнация добычи газа. Если это так, что и при низких ценах на газ для населения была добыча прибыльной и перспективной, почему мы не наблюдали за “газовой лихорадкой“?“.

По его словам, для наращивания добычи необходимы значительные инвестиции. Однако если этого не сделать, вместо прироста добычи Украина получит резкое снижение и рост импорта.

“Тут надо учесть важный нюанс – разницу стоимости добычи на старых и на новых скважинах. На устаревшей скважине расход на добычу мизерный, но и добыча снижается и с годами она уже тоже мизерная. Поэтому необходима разведка новых месторождений и создание новых скважин по добыче “голубого топлива“ и это требует привлечение огромных средств. И эти расходы надо закладывать и в цену на газ для населения. Иначе Украина в ближайшие годы вместо прироста добычи газа получит обратный результат – резкое снижение и рост зависимости от импорта, который будет намного дороже“, - отметил он.

По словам эксперта, Украина никуда не деться от повышения тарифов. Причем МВФ в данной ситуации играет не ключевую роль, а лишь функцию “доктора“. “Он говорит “ты больной, ты не можешь так дальше, у тебя высокая температура, нужно это лечить“. Да, сперва это будет некомфортно, лечение может быть будет даже хуже, чем протекание болезни, но в конце концов придёт выздоровление. Иначе нам вся система энергоснабжения обвалится“, - подчеркнул Карел Хирман.

Напомним, в 2016 году по требованию международных партнеров и доноров Украина ввела принцип импортного паритета на энергоресурсы.

При этом накануне выборов ряд политических популистов призывают отойти от практики рыночного ценообразования на энергоресурсы. В частности, Юлия Тимошенко заявляет, что в случае победы на президентских выборах снизит тарифы на газ в 2 раза. Аналогичного мнения придерживается энергоэксперт Андрей Герус, который допускает, что повышение цен на газ осуществляется в интересах олигархов. При этом ранее государство субсидировало Нафтогаз, а сейчас – субсидирует субсидиантов и неплательщиков.