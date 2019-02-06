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Луценко год "тщательно" изучает высказывания Медведчука

Комментариев: 1
До результатов лингвистической экспертизы генпрокурор не может "ни подозревать, ни обвинять" Медведчука.
Луценко прокомментировал дело против Медведчука
Луценко прокомментировал дело против Медведчука
facebook.com/LarysaSargan

Генпрокурор Юрий Луценко в среду, 6 февраля, заявил, что на протяжении года изучает высказывания председателя политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктора Медведчука, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам генпрокурора, он "тщательно изучает высказывания Медведчука уже на протяжении года, но только сейчас, во время избирательного съезда За жизнь, он четко задекларировал те же намерения, которые декларируются в Москве".

"Разговор о том, что на Донбассе должно быть создано их собственное правительство и парламент с моей точки зрения не является предметом минских соглашений", - отметил Луценко.

При этом он обратил внимание, что в настоящее время не может "ни подозревать, ни обвинять" Медведчука.

По его словам, процессуальные решения по делу, открытому в связи с высказываниями Медведчука, будут приняты после проведения лингвистической экспертизы.

"Если лингвистическо-семантическая экспертиза укажет, что Медведчук или кто-то другой предоставляет своими заявлениями информационную поддержку задачам и практическим действиям террористических организаций на временно оккупированных территориях, тогда следователь примет решение процессуального характера", - сказал Луценко.

Как сообщалось, Генпрокуратура открыла дело на Медведчука по статьям госизмена и сепаратизм из-за его высказываний на сьезде 29 января.

У Медведчука заявили, что подобной атакой на него хотят сорвать восстановление мира на востоке Украины.

 

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Теги: Луценко, Медведчук, ГПУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВладиславII    06.02.2019, 19:39
Оценка:  0
ВладиславII
Это что, новый политический юмор такой?
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