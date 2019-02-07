Рекорд: Должник по алиментам заплатил 1,6 млн грн за год

В течение прошлого года около 96 000 должников погасили задолженность по алиментам.

В течение 2018 один из отцов-должников по алиментам заплатил матери своих детей 1,6 млн грн двумя платежами в счет долга.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины в ответе на журналистский запрос передает Главпост.

“4,6 млрд грн алиментов взыскано государственными исполнителями в течение 2018 года. 1634000 грн было выплачено двумя платежами одним плательщиком алиментов в течение 2018 года в г. Киев”, – сообщили в пресс-службе.

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По данным министерства, в настоящее время 489 000 исполнительных производств в отношении должников по алиментам находится на исполнении в органах государственной исполнительной службы. При этом в министерстве добавили, что алименты могут выплачиваться и в добровольном порядке без привлечения органов принудительного исполнения решений, поэтому статистика по таким плательщикам не учитывается.

Напомним, в течение прошлого года около 96 000 должников погасили задолженность по алиментам.

В 2018 году сотрудники исполнительной службы министерства взыскали 4,6 млрд грн с неплательщиков алиментов.

Как сообщалось 29 декабря, государственные исполнители по состоянию на 21 декабря 2018 года взыскали 4,4 млрд грн с должников алиментов в пользу детей.