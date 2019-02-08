Умер актер Сергей Юрский

Актеру театра и кино Сергею Юрскому было 83 года.

Юрский в 2014 году осудил вмешательство России в дела Украины

На весь экран Свернуть

На 84-ом году жизни умер народный артист России Сергей Юрский.

Читай также: Умер известный актер Иван Бортник: подробности

О смерти артиста РИА Новости сообщила пресс-служба театра Моссовета, в котором он служил с 1978 года, передает Русская служба ВВС.

“Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский скончался сегодня рано утром“, - сообщили в театре.

Как сообщила дочь артиста, он долго болел.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. Он окончил Ленинградский театральный институт имени Островского, играл в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал актером театра Моссовета.

Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп. В 1974 году Юрский дебютировал как режиссёр, поставив спектакль “Мольер“ по Булгакову.

Он снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Также он озвучивал мультфильмы и работал как артист дубляжа.

Читай также: Российские артисты составили альтернативный список в поддержку Украины

Юрский неоднократно высказывал позицию по общественно-политическим вопросам. В 2001 году он подписал письмо в защиту НТВ. Призывал остановить войну в Чечне, прекратить преследование функционеров “ЮКОСа“, режиссера Кирилла Серебренникова, участниц Pussy Riot. В 2014 году актер осудил вмешательство России в дела Украины.

Как сообщалось в декабре, народный артист Украины погиб при пожаре.