Умер актер Сергей Юрский
На 84-ом году жизни умер народный артист России Сергей Юрский.
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О смерти артиста РИА Новости сообщила пресс-служба театра Моссовета, в котором он служил с 1978 года, передает Русская служба ВВС.
“Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский скончался сегодня рано утром“, - сообщили в театре.
Как сообщила дочь артиста, он долго болел.
Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. Он окончил Ленинградский театральный институт имени Островского, играл в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал актером театра Моссовета.
Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп. В 1974 году Юрский дебютировал как режиссёр, поставив спектакль “Мольер“ по Булгакову.
Он снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Также он озвучивал мультфильмы и работал как артист дубляжа.
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Юрский неоднократно высказывал позицию по общественно-политическим вопросам. В 2001 году он подписал письмо в защиту НТВ. Призывал остановить войну в Чечне, прекратить преследование функционеров “ЮКОСа“, режиссера Кирилла Серебренникова, участниц Pussy Riot. В 2014 году актер осудил вмешательство России в дела Украины.
Как сообщалось в декабре, народный артист Украины погиб при пожаре.