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Умер актер Сергей Юрский

Комментариев: 7
Актеру театра и кино Сергею Юрскому было 83 года.
Умер актер Сергей Юрский
© из открытых источников
Фото 1/4
  • Юрский в 2014 году осудил вмешательство России в дела Украины
  • Юрский в 2014 году осудил вмешательство России в дела Украины
  • Юрский в 2014 году осудил вмешательство России в дела Украины
  • Юрский в 2014 году осудил вмешательство России в дела Украины
Умер актер Сергей Юрский
Юрский в 2014 году осудил вмешательство России в дела Украины
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На 84-ом году жизни умер народный артист России Сергей Юрский.

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О смерти артиста РИА Новости сообщила пресс-служба театра Моссовета, в котором он служил с 1978 года, передает Русская служба ВВС.

“Народный артист России Сергей Юрьевич Юрский скончался сегодня рано утром“, - сообщили в театре.

Как сообщила дочь артиста, он долго болел.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году. Он окончил Ленинградский театральный институт имени Островского, играл в Большом драматическом театре имени Горького. В 1978 году Юрский переехал в Москву и стал актером театра Моссовета.

Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп. В 1974 году Юрский дебютировал как режиссёр, поставив спектакль “Мольер“ по Булгакову.

Он снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. Также он озвучивал мультфильмы и работал как артист дубляжа.

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Юрский неоднократно высказывал позицию по общественно-политическим вопросам. В 2001 году он подписал письмо в защиту НТВ. Призывал остановить войну в Чечне, прекратить преследование функционеров “ЮКОСа“, режиссера Кирилла Серебренникова, участниц Pussy Riot. В 2014 году актер осудил вмешательство России в дела Украины.

Как сообщалось в декабре, народный артист Украины погиб при пожаре.

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Теги: умер актер, Сергей Юрский
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Комментариев (7)
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Sancho-s    08.02.2019, 10:17
Оценка:  0
Sancho-s
Земля пухом Великому артисту!
Boxerogos    08.02.2019, 10:12
Оценка:  +2
Boxerogos
Вечная память Артисту.
SEMPENTY    08.02.2019, 09:58
Оценка:  +6
SEMPENTY
Светлая память....
nibumbum    08.02.2019, 09:55
Оценка:  +7
nibumbum
Вечная память Великому артисту.
samanta_s    08.02.2019, 09:53
Оценка:  +8
samanta_s
очень жаль... царствие небесное
нафнаф    08.02.2019, 09:44
Оценка:  +4
нафнаф
RIP
FPN    08.02.2019, 09:23
Оценка:  +8
FPN
Прощай дядь Митя!
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