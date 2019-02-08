Больше всех жителям Донбасса помогает Фонд Рината Ахметова – опрос КМИС

Многочисленные гуманитарные кризисы, которые происходят сегодня в разных регионах планеты, отодвигают на второй план проблему Донбасса. Об этом на брифинге в Киеве сообщил Иване Бочоришвили, замглавы Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

Поэтому международным благотворительным организациям пришлось значительно ограничить финансирование своей деятельности на востоке Украины. Вместе с тем, отметил Бочоришвили, гуманитарная ситуация в регионе продолжает ухудшаться. Больше всего страдают пожилые люди, женщины и дети, они чаще подвергаются риску насилия, эксплуатации и отсутствия помощи.

“Сегодня 3,5 миллиона человек на Донбассе продолжают нуждаться в гуманитарной помощи. Треть из них – люди старше 60 лет. Украина занимает лидирующее место в мире по числу пожилых людей, пострадавших от вооруженного конфликта в одной стране. Именно они наиболее часто сталкиваются с серьезными трудностями доступа к элементарным услугам из-за наличия инвалидности или ограниченной мобильности“, – сказал представитель ООН.

Иване Бочоришвили также рассказал, что сегодня мирные жители Донецкой и Луганской областей в первую очередь нуждаются в защите, продуктах и медикаментах. В ООН также констатировали, что более половины населения на Донбассе, которое испытывает недостаток продуктов питания, это пожилые люди. Для многих из них основным источником существования является пенсия, однако ее недостаточно для выживания. Более половины пенсии старики тратят на лекарства, еще четверть уходит на продукты питания.

Данные ООН подтверждают результаты всеукраинского социологического исследования*, которое в конце минувшего года провел Киевский международный институт социологии. Как рассказал директор КМИС Владимир Паниотто, на фоне уменьшения присутствия международных и украинских благотворительных организаций на востоке страны Фонд Рината Ахметова остается лидером в помощи местному мирному населению. Такое мнение выразили 55% украинцев. Кроме того, более половины опрошенных по всей стране респондентов назвали благотворительную деятельность Рината Ахметова главным фактором предотвращения гуманитарной катастрофы на Донбассе.

“С самых первых дней конфликта Фонд помогает самым незащищенным слоям населения Донецкой и Луганской областей. Выдано более 12 миллионов продуктовых наборов, благодаря которым выживают люди на линии соприкосновения. Потребность в ней остается крайне высокой. Согласно последним исследованиям Киевского международного института социологии, 67% украинцев считают, что жители Донбасса без гуманитарной помощи Рината Ахметова не выжили бы. С этим согласны почти 85% опрошенных жителей в Донецкой и Луганской областях“, – рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

С первых дней вооруженного конфликта на Донбассе все усилия Фонда сосредоточены на помощи мирным жителям. Крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова – Гуманитарный штаб – направлена на поддержку самых нуждающихся мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий:

∙ “Помощь населению“ – выдано более 12 миллионов продуктовых наборов.

∙ “Адресная помощь“ – индивидуальную помощь получили более 50 000 человек.

∙ Порядка 150 тысяч детей Донбасса, проживающих по обе стороны линии соприкосновения, получили помощь Рината Ахметова с начала вооруженного конфликта. Это медикаменты, продуктовые наборы, инновационные импланты; психологическая и физическая реабилитация, проведение сложных операций.

∙ “Мирное лето – детям Донбасса!“ – летний и отдых и психологическую помощь получили порядка 4000 детей.

∙ “Реабилитация раненых детей“ – в рамках направления получили помощь более 100 пострадавших ребят.

∙ “Эвакуация и расселение“ – было эвакуировано около 50 тысяч мирных жителей. Из них 15 тысяч – это дети.

*Опрос проходил в октябре-ноябре 2018 года среди 3600 респондентов.