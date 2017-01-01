Эксперты считают проблемы с программным обеспечением НЭК “Укрэнерго“ серьезной преградой на пути своевременного внедрения реформы энергорынка, пишет УНИАН.

“Для каждого из рынков, а их будет несколько, должно быть установлено программное обеспечение, в которое будут входить участники рынка и проводить торги. Это для рынка на день вперед, это внутренний, балансирующий рынок, это рынок вспомогательных услуг. Балансирующие и вспомогательные услуги - за это отвечает “Укрэнерго“. В “Укрэнерго“ есть проблема с финансированием программного обеспечения для балансирующего рынка “, - пояснил эксперт аналитической компании DiXi Group по вопросам рынка электроэнергии и возобновляемых источников Алексей Михайленко.

Наличие проблем с программным обеспечением признал Председатель НЭК “Укрэнерго“ Всеволод Ковальчук.

“Недопустимая история, которая происходит с несогласия платежей по проекту Всемирного банка по разработке программного обеспечения. Это недопустимо катастрофически, категорически. Это ставит под угрозу все внедрения рынка “, - заявил Ковальчук во время круглого стола в комитете ТЭК Верховной Рады“ Розничный рынок электрической энергии Украины: первый месяц функционирования, вызовы, проблемы и пути их преодоления “, который состоялся 6 февраля.

“Мы уже получили официальное сообщение разработчика, он приостановил свою деятельность“, - сообщил Ковальчук.

Эксперты указывают на возможность задержки запланированного начала работы новой модели энергетического рынка Украины из-за проблем с программным обеспечением “Укрэнерго“.

“Если на 1 июля не будет работать все программное обеспечение всех рынков, то запуск придется перенести. Пока не будет запущено это программное обеспечение. Когда мы говорим о проблеме с программным обеспечением балансирующего рынка. То есть, важно, чтобы все рынки, о которых идет речь в реформе, запустились одновременно “, - считает “Укрэнерго“ должна преодолеть проблемы внедрения энергореформы