Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ПЦУ создала миссию по украинским заключенным

Комментариев: 1
Новой православной миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.
Митрополит Епифаний на этой неделе провел первое заседание Священного Синода ПЦУ
Митрополит Епифаний на этой неделе провел первое заседание Священного Синода ПЦУ

Священный Синод Православной церкви Украины создал миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься вопросами освобождения заключенных в России. Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний, сообщает Укринформ в пятницу, 8 февраля.

"На первом заседании Священного Синода мы обратились особое внимание на эту тему. Мы и открыли такую миссию, которая в будущем будет делать все для этого от имени нашей церкви, чтобы украинские политические узники Кремля", – отметил Епифаний.

По его словам, этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Епифаний подчеркнул, что Климент является наиболее активным епископом, "который не просто болеет на словах, но практически действует: он ездит, помогает, посещает заключенных, то есть этот человек действительно заботится".

Предстоятель ПЦУ также добавил, что скоро будет создан устав этой миссии, в котором "будут четко прописаны права и обязанности, которые будет иметь председатель этой миссии".

Ранее митрополит Епифаний встретился с семьями украинских заключенных в России. Это была неформальная встреча за праздничным столом в помещении Духовной академии, расположенном на территории Михайловского монастыря в Киеве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Украина, православная церковь, заключенный, политзаключенные, заключенные, митрополит Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    08.02.2019, 22:05
Оценка:  0
Boxerogos
Псевдо Церковь Украины(ПЦУ),созданная по приказу лыгана Педи,похоже тоже крепко подсела на бухло...Симферопольский и Крымский архиепископ конечно очень актуален в Украине.Особенно если учесть что его погонялово Клиент.А когда Лунного и Марсианского архиепископов назначите,клоуны в рясе?)))))))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь