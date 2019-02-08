ПЦУ создала миссию по украинским заключенным

Новой православной миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.

Священный Синод Православной церкви Украины создал миссию помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы, которая будет заниматься вопросами освобождения заключенных в России. Об этом сказал митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель ПЦУ Епифаний, сообщает Укринформ в пятницу, 8 февраля.

"На первом заседании Священного Синода мы обратились особое внимание на эту тему. Мы и открыли такую миссию, которая в будущем будет делать все для этого от имени нашей церкви, чтобы украинские политические узники Кремля", – отметил Епифаний.

По его словам, этой миссией будет руководить архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Епифаний подчеркнул, что Климент является наиболее активным епископом, "который не просто болеет на словах, но практически действует: он ездит, помогает, посещает заключенных, то есть этот человек действительно заботится".

Предстоятель ПЦУ также добавил, что скоро будет создан устав этой миссии, в котором "будут четко прописаны права и обязанности, которые будет иметь председатель этой миссии".

Ранее митрополит Епифаний встретился с семьями украинских заключенных в России. Это была неформальная встреча за праздничным столом в помещении Духовной академии, расположенном на территории Михайловского монастыря в Киеве.

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