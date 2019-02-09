За три дня почти 100 украинцев не пустили в РФ

В Госпограслужбе утверждают, что российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на указ о запрете въезда на территорию России авто с большим объемом двигателя.

Российские пограничники безосновательно отказывают гражданам Украины во въезде. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в субботу, 9 февраля.

"В течение последних трех дней к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины неоднократно обращались граждане Украины, которых без объяснений не пропустили на территорию Российской Федерации представители Пограничной службы ФСБ РФ", – говорится в сообщении.

Так, через российский пункт пропуска Нехотеевка, который находится напротив украинского ПП Гоптовка в Харьковской области, в течение указанного срока без каких-либо причинам не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как Toyota-Prado, Volkswagen-Passat и другие. Понимая, что таким образом они нарушают права человека на свободное передвижение, работники ПС ФСБ РФ осуществляют видеофиксацию, заставляя украинских граждан говорить, что последние возвращаются в Украину по собственному желанию", – отметили в Госпогранслужбе.

Ведомство обратилось к гражданам Украины с просьбой учесть эту информацию и по возможности воздержаться от поездок в Россию.

В январе сообщалось, что пограничники не пустили в Украину почти 700 граждан России. Россияне составляют более половины из числа лиц, которым отказано во въезде на территорию Украины.

Также в Госпогранслужбе рекомендовали украинцам воздержаться от поездок в Беларусь из-за угрозы задержания спецслужбами России.

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