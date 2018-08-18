Два воскресных забега приурочили ко Дню святого Валентина.

В Киеве и Днепре пары бежали по улицам городов с честь Дня влюбленных

В Днепре и Киеве устроили забеги в честь Дня влюбленных

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В Днепре и Киеве устроили забеги в честь Дня влюбленных

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На улицах Киева и Днепра в честь приближения Дня Святого Валентина пары устроили забеги. Об этом сообщает Укринформ.

Два воскресных забега приурочили ко Дню святого Валентина, который будут отмечать 14 февраля, рассказывают организаторы. Первый прошел в Днепре, второй - на Почтовой площади в Киеве.

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Общая пробежка в предпраздничный день - это прекрасная возможность найти новых друзей или вторую половинку, добавить ярких эмоций в отношениях или даже признаться в чувствах, считают организаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что в День Святого Валентина за поцелуи можно будет бесплатно прокатиться на фуникулере.