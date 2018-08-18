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В Днепре и Киеве устроили забеги в честь Дня влюбленных

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Два воскресных забега приурочили ко Дню святого Валентина.
В Днепре и Киеве устроили забеги в честь Дня влюбленных
© ukrinform.ua
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  • В Киеве и Днепре пары бежали по улицам городов с честь Дня влюбленных
  • Забеги в двух городах решили сделать праздничными
  • В забегах ко Дню влюбленных поучаствовали и дети
  • Участники марафонов могли не только пробежаться, но и завести себе друзей
  • Забеги ко Дню Всех Влюбленных провели в двух городах-миллионниках
  • На забеги с собой брали и детей в колясках
  • Жители двух городов могли наблюдать забеги пар по улицам
  • Марафоны организовали в Днепре и в Киеве на Почтовой площади
  • Забеги приурочили ко Дню всех влюбленных
  • Марафон прошел в двух городах - Киеве и Днепре
  • Участники двух забегов решили с пользой провести выходной перед Днем Святого Валентина
  • Во время марафона можно поискать свою вторую половинку, считают организаторы
  • Организаторы уверены, что марафон ко Дню Влюбленных позволит найти новых друзей
В Днепре и Киеве устроили забеги в честь Дня влюбленных
В Киеве и Днепре пары бежали по улицам городов с честь Дня влюбленных
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На улицах Киева и Днепра в честь приближения Дня Святого Валентина пары устроили забеги. Об этом сообщает Укринформ.

Два воскресных забега приурочили ко Дню святого Валентина, который будут отмечать 14 февраля, рассказывают организаторы. Первый прошел в Днепре, второй - на Почтовой площади в Киеве.

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Общая пробежка в предпраздничный день - это прекрасная возможность найти новых друзей или вторую половинку, добавить ярких эмоций в отношениях или даже признаться в чувствах, считают организаторы.

Напомним, ранее сообщалось, что в День Святого Валентина за поцелуи можно будет бесплатно прокатиться на фуникулере.

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Теги: День святого Валентина, пары, забег, марафон, спорт
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